كاسبرسكي و فافوريوت تعززان حماية إنترنت الأشياء بالاعتماد على حل المناعة السيبرانية

من المعروف أن قائمة الأجهزة التي توظف تقنية إنترنت الأشياء تشمل طيفاً واسعاً، مثل الأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة المنزلية الذكية، وأنظمة المدن الذكية، والسيارات ذاتية القيادة، وأنظمة الخدمة الذاتية في منافذ التجزئة، وغيرها من الأجهزة الذكية التي تغطي الاستخدامات المنزلية والتجارية على حد سواء. ويستهدف المجرمون السيبرانيون الأجهزة الذكية من أجل شن الهجمات الخبيثة، أو احتمال استغلالها كبديل لأنواع أخرى من الإجراءات الضارة. وكانت أجهزة إنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا مسؤولة عن أكثر من 8 ملايين هجمة تم رصدها في العام 2023، من خلال المصائد التي طورتها كاسبرسكي لتعقب الجهات المسؤولة عن اختراق الشبكات. وفي إطار جهودها الرامية لتعزيز كفاءة الحماية في الأجهزة الذكية حول العالم، أعلنت كاسبرسكي خلال ملتقى السنوي التاسع للأمن السيبراني – الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا 2024 ، عن خطط لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "فافوريوت" Favoriot، الشركة الإقليمية المبتكرة في مجال منصات إنترنت الأشياء.

ويتم ربط أجهزة إنترنت الأشياء بتطبيقات الأعمال والأنظمة الأساسية السحابية من خلال تطبيقات الأعمال، ومن أبرزها Kaspersky IoT Secure Gateway 1000 الذي يعرف اختصاراً بالرمز (KISG 1000)، ويضمن الأمن لهذه التفاعلات بفضل وجود نظام التشغيل للأمن السيبراني KasperskyOS في صميمه. وعن طريق الاستعانة به، يمكن توفير الحماية لنظام إنترنت الأشياء الخاص بالمؤسسة بالكامل على مستوى البوابة، بفضل اعتماده على نهج التصميم الآمن من كاسبرسكي، يضاف إليه قدرات الحماية المدمجة.

قال الدكتور مازلان عباس، الرئيس التنفيذي لشركة "فافوريوت": “في ظل التنوع الذي تمتاز به أجهزة إنترنت الأشياء ومخاطر الأمن السيبراني ذات الصلة، تبرز الحاجة الملحّة إلى حمايتها بصورة واضحة. وبما أن الإجراءات التقليدية قد لا تكون كافية لحماية إنترنت الأشياء، يكون لزاماً علينا تنفيذ حلول أمنية متخصصة. وتعدّ "فافوريوت" شركة مبتكرة في مجال تكامل إنترنت الأشياء. ونفخر اليوم خلال حضورنا "مؤتمر نهاية الأسبوع للأمن السيبراني لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا" الذي استضافته العاصمة الماليزية كوالالمبور، بالإعلان عن شراكة استراتيجية من المقرر توقيعها بين "فافوريوت" وكاسبرسكي في وقت لاحق من هذا العام. وتهدف هذه الخطوة إلى تركيز شركاتنا على التطوير المشترك لمنصتنا المتخصصة في مجال إنترنت الأشياء (Favoriot IoT) وبوابة الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء (Cyber Immune IoT Gateway) من كاسبرسكي لنسهم معاً في توفير غدٍ أكثر أمناً".

وأضاف فيكتور إيفانوفسكي، مدير تطوير الأعمال في نظام التشغيل KasperskyOS: "تسهم حلول الأمن السيبراني التي توفرها كاسبرسكي في مساعدة المؤسسات العاملة في العديد من القطاعات، ومن أبرزها أنظمة المدن الذكية والتصنيع وإنتاج الطاقة وغيرها الكثير، لضمان أمن أنظمة إنترنت الأشياء والتغطية الشاملة لجميع الأجهزة المتصلة. ويمكن للعملاء حماية مجموعة أجهزتهم وتطبيقاتهم القائمة على تكنولوجيا إنترنت الأشياء بشكل كامل، بدءاً من البوابة وصولاً إلى السحابة، إلى جانب تمكينهم من إدارتها عبر وحدة تحكم إدارية مركزية واحدة. إننا نعرب عن سعادتنا بالتعاون مع "فافوريوت"، وسنكون قادرين على توفير الحماية الإلكترونية من الجيل التالي للمزيد من المؤسسات في مناطق جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وحول العالم بشكل عام".

وللحفاظ على أمن مجموعة أجهزة وتطبيقات إنترنت الأشياء في الشركات والمؤسسات، توصي كاسبرسكي باتباع الإجراءات التالية:

تغيير كلمات المرور من الجهة المصنعة عند إجراء الإعداد الأولي، وضرورة استخدام كلمات مرور معقدة يبلغ طولها 8 أحرف على الأقل، على أن تتضمن أيضاً الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والأحرف الخاصة.

استخدام سياسة دخول صارمة، وتجزئة الشبكة، وتطبيق نموذج "الثقة المعدومة". وسيساعد هذا النهج في تقليل انتشار الهجمات السيبرانية وحماية الأجزاء الأكثر حساسية في البنية التحتية.

التحقق من نموذج مستوى نضج أمن إنترنت الأشياء، لمساعدة الشركات على تقييم جميع الخطوات والمستويات التي تحتاج إلى اجتيازها، والوصول إلى مستوى كافٍ من حماية إنترنت الأشياء.

استخدام بوابة إنترنت الأشياء المخصصة لضمان الأمن والموثوقية الضمنية في نقل البيانات، مثل تطبيق KISG 1000.

استخدام حل ذكاء التهديدات من كاسبرسكي Kaspersky Threat Intelligence كمرجع لحظر اتصالات الشبكة القادمة من عناوين الشبكات الضارة التي اكتشفها الباحثون الأمنيون.