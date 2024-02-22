قضية احتيال رومانسية بمليوني دولار.. والناشطة الغانية تعترف

اعترفت الناشطة الغانية منى فايز مونتاج، المعروفة باسم Hajia4Reall، بالذنب في قضية احتيال رومانسية بقيمة مليوني دولار، حسبما ذكر مكتب المدعي العام الأمريكي .

واعترفت Hajia4Reall بأنها مذنبة في تهمة التآمر للحصول على أموال مسروقة، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى ذلك، وافقت على مصادرة 2,164,758.41 دولارًا أمريكيًا وتعويضها بنفس المبلغ.

ومن المقرر أن يصدر قاضي المقاطعة الأمريكية، بول أ. كروتي، الحكم عليها، في موعد لم يتم تحديده بعد.

كشف داميان ويليامز، المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، عن الإقرار بالذنب، مؤكدًا خطورة الجريمة.

وسلط ويليامز الضوء على أن منى فايز مونتاج قبلت عمدا الأموال المسروقة من الأمريكيين الأكبر سنا من خلال عمليات الاحتيال الرومانسية، ونتيجة لذلك، فإنها تواجه تداعيات قانونية كبيرة.

وشدد على تأثير عملية الاحتيال على الضحايا المسنين الضعفاء الذين تم خداعهم للاعتقاد بأن لديهم علاقات رومانسية حقيقية عبر الإنترنت، فقط ليدركوا أنهم تعرضوا للخداع.

وأضاف المدعي العام: “هذا المكتب وشركاؤنا في مجال إنفاذ القانون لا يكلون في تقديم المحتالين الذين يستهدفون الأمريكيين إلى العدالة، بغض النظر عن مكان وجودهم”.

يذكر أنه تم تسليم Hajia4Reall إلى الولايات المتحدة من المملكة المتحدة بسبب تورطها المزعوم في عملية احتيال رومانسية بقيمة 2 مليون دولار تسمى محليًا "sakawa" تستهدف الأمريكيين الأكبر سنًا غير المتزوجين، في مايو 2023.

وقال ممثلو الادعاء إنها اتُهمت بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال، وهي تهم تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا .

وأشاروا إلى أن المؤسسة قامت في كثير من الأحيان بعمليات الاحتيال الرومانسية عن طريق إرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي للضحايا التي خدعت الضحايا للاعتقاد بأنهم كانوا في علاقات رومانسية مع شخص كان في الواقع هوية مزيفة يفترضها أعضاء المؤسسة.

وأشار الادعاء إلى أن Hajia4Reall تلقى أموالاً من العديد من ضحايا الاحتيال الرومانسي الذين خدعهم أعضاء المؤسسة لإرسال الأموال.

ومن بين الذرائع الكاذبة المستخدمة لحث الضحايا على إرسال أموال إلى Hajia4Reall، كانت المدفوعات لنقل الذهب إلى الولايات المتحدة من مدفوعات خارجية لحل تحقيق مزيف لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ومدفوعات لمساعدة ضابط مزيف بالجيش الأمريكي في تلقي أموال من أفغانستان.

في المجمل، سيطرت Hajia4Reall على الحسابات المصرفية التي تلقت أكثر من 2 مليون دولار من الأموال الاحتيالية من المؤسسة.