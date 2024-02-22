سامسونج الراعي الاستراتيجي لمؤتمر لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية

أعلنت سامسونج للإلكترونيات مصر، بالشراكة مع مجموعة الصافي، عن مشاركتها كراع استراتيجي لمؤتمر لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، في الفترة من 21 إلى 22 فبراير 2024. ينطلق المؤتمر تحت عنوان "دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاعات الدولة المصرية المختلفة في الجمهورية الجديدة"، بهدف توفير رؤية واستراتيجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري للجمهورية الجديدة، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة.



سيتضمن المؤتمر عددا من الجلسات الهامة التي ستناقش موضوعات هامة في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي بما في ذلك كيفية تمكين المجتمعات من خلال الحلول الرقمية، مع التركيز على الابتكار والتقنيات الرائدة التي تعزز الكفاءة في مختلف القطاعات، كما يسلط الضوء أيضًا على أهمية التحول الرقمي ودوره في دعم اتخاذ القرار الحكومي، والتركيز على استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات الحكومية وتسهيل التفاعل بين المواطنين والحكومة، كما يستعرض المؤتمر كيف يمكن للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تطوير نظام التعليم، وتقديم تقنيات حديثة لدعم عمليات التعلم وتحسين جودة التعليم، ويشمل المؤتمر أيضًا مناقشة دور التكنولوجيا في مجالات حيوية مثل النقل والمدن الذكية، والقطاع الصحي ومشروع حياة كريمة، حيث يتم التركيز على تحسين الخدمات والرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة. يمثل سامسونج في المؤتمر المهندس حسام الكاشف، رئيس قطاع حلول الأعمال بشركة سامسونج للإلكترونيات مصر من خلال مشاركته في جلسة بعنوان تمكين المجتمعات من خلال حلول سامسونج الرقمية والتي سيتحدث خلالها عن دور سامسونج في تقديم حلول رقمية متطورة تواكب احتياجات المستقبل وتمكن المجتمعات من الاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل.

قال المهندس حسام الكاشف رئيس قطاع حلول الأعمال بشركة سامسونج للإلكترونيات مصر " إننا في سامسونج نحرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات الهامة لأننا نؤمن بأهمية دور التحول الرقمي في تطوير المجتمعات وتحسين جودة الحياة، من خلال تقديم أفضل التقنيات الرقمية، ونسعى لتمكين المجتمع المصري من الاستفادة الكاملة من الثورة التكنولوجية الحديثة، ونحن نقدر دور الحكومة المصرية في دعم التطور الدائم وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، ونحن نُثمن جهودها الحثيثة في دعم التحول الرقمي في شتى القطاعات، ويسهم هذا الدعم الحكومي بشكل كبير في تطوير الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة في مصر، ونحن نسعى جاهدين لتوفير تقنيات مبتكرة تحقق الاستدامة وتعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وبفضل جهودنا المستمرة، نطمح في بناء مستقبل مشرق لمصر يعتمد على التكنولوجيا ويحقق التنمية المستدامة لجميع شرائح المجتمع."



وخلال المؤتمر ستستعرض سامسونج للإلكترونيات مصر، بالشراكة مع مجموعة الصافي، الحلول التكنولوجية التي تقدمها لتعزيز التحول الرقمي في مصر، من بينها الشاشات التفاعلية التعليمية المتطورة، التي تساهم في تحسين عمليات التعلم وتوفير بيئة تعليمية ذكية تواكب احتياجات المستقبل حيث تساعد هذه الشاشات في تفعيل عملية التعلم وتعزيز تفاعل الطلاب مع المحتوى التعليمي. كما ستستعرض سامسونج شاشات الإعلان والمعلومات، تتيح عرض المعلومات بشكل سهل وفعال، مما يسهم في تعزيز التواصل وعرض الأخبار والبيانات بشكل سلس. من ناحية أخرى، ستستعرض سامسونج ما تقدمه في مجال حلول غرف القيادة والسيطرة من تكنولوجيا فريدة تعزز الكفاءة في إدارة المعلومات واتخاذ القرارات الاستراتيجية. هذا إلى جانب دورها في تطوير قطاع التعليم في مصر، حيث تقوم بتوفير أجهزة الكمبيوتر اللوحية "التابلت" الحديثة لوزارة التربية والتعليم، بهدف تحسين تجربة التعلم وتمكين الطلاب والمعلمين من الاستفادة القصوى من التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم. وتساهم ايضا سامسونج اليكترونكس باحدث ما توصلت الية التكنولوجيا في تقديم أجهزة التكييف المركزية من نظام الVRF الموفر للطاقة ، حيث تتميز أجهزة سامسونج بتقديم تكنولوجيا التبريد الغير مباشر WindFree و توفير منتجات تتطابق مع التطور التكنولوجي وتوفير الطاقة والربط مع اجهزة التحكم المركزية.



تأتي مشاركة سامسونج، بالشراكة مع مجموعة الصافي، في هذا المؤتمر انطلاقًا من دورهم المحوري في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا في كافة القطاعات، حيث يُعد المؤتمر فرصة هامة لاستعراض دور تكنولوجيا المعلومات في دعم الاقتصاد المصري وتوطين التكنولوجيا من خلال التركيز على التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية. كما يقدم المؤتمر نظرة شاملة على الوضع الحالي والمستقبلي لقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، مع التركيز على التطورات التكنولوجية والفرص المستقبلية، ويناقش المؤتمر أيضًا قضايا الأمان مع جلسات حول أمن المعلومات والأدلة الجنائية الرقمية، بالإضافة إلى استعراض دور الإعلام الرقمي وتأثيره في التواصل والإعلام الحديث، كما يتناول تأثير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي على الجامعات المصرية ودورها المجتمعي، مع التركيز على كيفية تشجيع التحول الرقمي والتكنولوجي في المؤسسات