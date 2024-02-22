الصين تدعم الحق الفلسطيني من منطلق إنساني وحقوقي (شاهد)

قال مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من لاهاي، إن الصين تدعم الحق الفلسطيني من منطلق إنساني وحقوقي، فلليوم الرابع على التوالي إسرائيل تحاكم بأبشع التهم في التاريخ المعاصر.

المحكمة بدأت الجلسة بكلمة الصين

وأضاف: "ستتحدث 12 دولة بالمحكمة وبدأت الجلسة بكلمة الصين، وسينتهي اليوم بكلمة لموريشيوس، وستتحدث عدد من الدول العربية اليوم هي العراق والكويت والأردن ولبنان وليبيا".

الكلمة الصينية

وتابع: "الكلمة الصينية تناولت الموقف الفلسطيني والقانوني والإنساني بشكل قوي، وبدأت الحديث بإعلان دعم صريح للقضية الفلسطينية ووصفوها بالقضية العادلة، وطالب الوفد الصيني بضرورة وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، وأكد الوفد الصيني أن المحكمة هي جهة اختصاص قانونية وهو رد مباشر على كلمة الولايات المتحدة بالأمس بأن المحكمة ليست جهة اختصاص وأنه يجب التوجه لمجلس الأمن".