بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يحقق 1.6 مليار جنيه صافى الربح قبل الضرائب بنهاية 2023

خلال عام 2023 عانى الاقتصاد العالمى من عدة تحديات اقتصادية وموجة تضخيمية شديدة، كذلك تأثر الاقتصاد المصرى حيث واجه العديد من التحديات بالاضافة إلى التأثير الناتج من التوترات الجيوسياسيه فى منطقة الشرق الاوسط، ما أثر على البيئة الاقتصادية بشكل عام، إلا أن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية تمكن من تحقيق عام آخرمن النجاح، حيث حقق البنك صافي الربح قبل الضرائب 1.6مليار جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 51.3 مليون دولار أمريكى) خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 مقابل 1.2 مليار جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 48.4 مليون دولار أمريكى) بنسبة نمو قدرها 32%، كما بلغ صافي الربح 963 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 31.2 مليون دولار أمريكى) خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 مقابل 746 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 30.2 مليون دولار أمريكى) فى نهاية ديسمبر 2022 وبنسبة نمو قدرها 29%.

جاءت الزيادة في صافي الربح من أنشطة الأعمال المعتادة ،وذلك بمساهمة جميع خطوط الأعمال، مما يعكس مرونة نموذج أعمال مصرفنا، حيث إرتفع صافى الدخل من العائد والمقوم بالعملة المحلية بنسبة 25% تقريبا ( مليار جنيه) ليحقق 4.4 مليار جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 143.5 مليون دولار أمريكى) بنهاية 31 ديسمبر 2023 مقابل 3.5 مليار جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 143.2 مليون دولار أمريكى) بنهاية عام 2022. كما سجل صافى إيرادات النشاط والمقوم بالعملة المحلية إرتفاع قدره 20% ليحقق 5.2 مليار جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 168.9 مليون دولار أمريكى) حتي 31 ديسمبر 2023 مقابل 4.4 مليار جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 175.8 مليون دولار أمريكى) خلال العام السابق 2022.

وقد كان ذلك مدفوعاً بالزيادة في أنشطتنا المصرفية والتي أظهرت نمو محفظة القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية نموا بنسبة بلغت 10% مقارنة بنهاية عام 2022 حيث بلغ إجمالي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية 32.1 مليار جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2023 مقارنة 29.1 مليار جنيه مصرى فى نهاية ديسمبر 2022، وعلى الجانب الآخر، نمت ودائع العملاء بالعملة المحلية بنسبة بلغت 16% مقارنة بنهاية عام 2022، حيث بلغ إجمالى ودائع العملاء بالعملة المحلية 59.2 مليار جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2023 مقارنة 50.9 فى نهاية ديسمبر 2022.

خلال عام 2023 استمر البنك فى ادارة المخاطر بطريقة حذره و استباقية لمواجهة اى مخاطر قد تنشأ من تداعيات التحديات الاقتصاديه و اثرها على جودة الاصول. و تمثل ذلك فى تكوين مخصص لمواجهة المخاطر المحتمله بما يعادل 25 مليون دولار امريكى.

وتعني إدارة مصرفنا أهمية بالغة لإدارة السيولة وهي إحدى أولوياتنا للحفاظ علي مستوي كاف من السيولة، وقد انعكس ذلك في قدرة مصرفنا علي تلبية متطلبات البنك المركزي المصري التنظيمية فيما يتعلق بنسب السيولة بالعملة المحلية والأجنبية.

وقد ساهم المركز المالي القوي في تعزيز قاعدة رأس المال وبالتالي نسبة كفاية رأس المال والتي بلغت 19.42% بنهاية عام 2023 مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي المصري وهو 12.5%، مما يمنح مصرفنا القدرة على النمو في محفظة القروض والأصول الاستثمارية.

أخيرًا، نحن ملتزمون بخدمة اقتصادنا من خلال تقديم الخدمات المالية لعملائنا وتأمين التمويل الكاف لكل من الشركات والأفراد، من خلال شبكة فروعنا التي تضم 41 فرعًا و145 جهاز صراف آلي بالإضافة إلى منصتنا الرقمية. ونحن نتطلع إلى عام آخر ناجح سنقدم فيه لعملائنا خدمات مصرفية احترافية لتغطية احتياجاتهم وتوقعاتهم.