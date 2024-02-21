الاتصالات: 66 شركة تكنولوجية ناشئة تحقق صادرات بقيمة 500 مليون دولار سنويا

قال الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، إن توجه الشركات التكنولوجية عالميا هو كيف تستغل التكنولوجيا لكي تكون صاحبة ملكية فكرية وتصميم يحقق لها أرباح كبيرة في المستقبل.

جاء ذلك خلال فعّاليات مؤتمر دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاعات الدولة المصرية المختلفة، في الجمهورية الجديدة، والذي انطلق اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيم لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، بمشاركة وحضور كليات الحاسبات والمعلومات في 24 جامعة مصرية.



وأوضح عثمان الفرق بين الشركات الصناعية التقليدية وشركات التكنولوجيا ان التصنيع التقليدي لا يحقق مكاسب كبيرة في حين ان التصنيع القائم على منتجات تكنولوجية يحقق مكاسب مضاعفة للشركات.



وضرب عثمان مثلا بشركات مثل ابل وواتساب ، وانستجرام، مشيرا الى ان واتساب تم انشائها عام 2009 بربع مليار دولار وتم بيعها في يوليو 2013 مقابل 19 مليار دولار موضحا ان سعرها تضاعف 20 مرة في 5 سنوات وهذا هو قيمة الابتكار والتطوير في شركات التكنولوجيا.



وأوضح حسام عثمان ان سباق الذكاء الاصطناعي ينمو بشكل متسارع يصل الى 100 ضعف في العام، مؤكدا انه في ذورة التطور والدول التى لن تلحق هذا التطور سيكون لديها فجوة كبيرة لن تستطيع تعويضها.

ولفت عثمان، إلى أن حجم الإستثمار في الذكاء الاصطناعي التقليدي بلغ 150 مليار دولار وفقا لأحدث الدراسات الصادرة ، مؤكدا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت تدخل في كافة المجالات.



وأضاف عثمان، أن قيمة الشركات الناشئة الموجودة في مصر 8.3 مليار دولار ، مؤكدا أن حجم التمويل الداخل للشركات الناشئة العام الماضي فقط هو 500 مليون دولار وهو معدل اقل من بعض السنوات السابقة نتيجة لبعض الظروف ومستهدف زيادته في السنوات المقبلة.



وأوضح أن هناك 66 شركة ناشئة في مجال النظم المدمجة وأشباه المواصلات تضم 8000 موظف ووصلت صادراتها حوالي 500 مليون دولار ومستهدف ان تصل صادرتها الى 1.5 مليار دولار سنويا مؤكدا أنهم يتلقون عروض يومية لنقل مقرتها من مصر لدول اخرى.



وتحدث الدكتور حسام عثمان عن مبادرة مستقبلنا رقمي، مؤكدا انه تم تخريج 35.4 الف فريلانسر في مجالات متعددة يحققون دخل بقيمة 176.5 مليون دولار سنويا.