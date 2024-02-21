الصحة تطلب عناصر جديدة للعمل بالحوكمة والمراجعة الداخلية بمقرها فى العاصمة الإدارية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حاجتها إلى الاستفادة من عناصر جديدة تعمل كأعضاء بالحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة في عدد من التخصصات الطبية وغير الطبية بنظام الدوام الكامل، وذلك عن طريق الندب

أو الإعارة من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة على أن يكون من أصحاب الخبرات في أي من المجالات التالية:

- جودة الرعاية الصحية مكافحة العدوى

- ⁠الصحة العامة

- ⁠إدارة المنشآت والخدمات الصحية

- ⁠اقتصاديات الصحة والدواء

- ⁠إدارة سلاسل الإمداد والمخزون

- ⁠الحوكمة ومكافحة الفساد والتنمية المستدامة

- ⁠التخطيط الاستراتيجي

- ⁠إدارة الموارد البشرية

- ⁠الميكنة والتحول الرقمي

- ⁠إدارة التسويق

- ⁠المراجعة المالية

للتعرف على الشروط الواجب توفرها والتقدم لأحد هذه الوظائف، يرجى الدخول على الرابط الإلكتروني المرفق أو مسح رمز الاستجابة السريع QR code وفي كل الأحوال في حال القبول يجب الحصول على موافقة جهة العمل الأصلية قبل الانتداب أو الإعارة:

https://forms.gle/ycqZQw77b62XaqrP8