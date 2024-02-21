بالاسماء.. قائمة منتخب الدراجات للمشاركة في كاس العالم المؤهلة للأولمبياد

أعلن الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام عن قائمة منتخب مصر الوطني الأول للمشاركة في جولة كأس العالم التي ستقام خلال شهر مارس المقبل بمدينة هونج كونج والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكشف محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخب مصر عن قوام البعثة وموعد سفرها للمشاركة في كأس العالم والتي ضمت كل من:



محمد إبراهيم مديرا فنيا وشريف عبد الحليم فنى ميكانيكا بجانب 4 لاعبين وهم:

ابتسام زايد وشهد سعيد ويوسف ذكى ومحمود بكر .

وأوضح المدير الفني لمنتخب الدراجات انةالبعثة ستطير إلى هونج كونج يوم ١١ مارس وتنطلق منافسات البطولة يوم 15 مارس وتستمر حتى يوم 17 من نفس الشهر.