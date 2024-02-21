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الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد كرة يعتمد الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين

بوابة الوفد الإلكترونية

 اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة جمال علام، الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين، بعد مناقشة المدير الفني لإتحاد الكرة، وجاء تشكيل الأجهزة الفنية كالتالي:

• منتخب مصر للشباب "مواليد 2005"

المدير الفني: وائل رياض
المدرب العام: علاء عبده
مدرب: أحمد عبد الرؤوف
مدرب حراس المرمى: أيمن طاهر

• منتخب مصر للناشئين "مواليد 2007"

المدير الفني: أسامة نبيه
المدرب العام: شريف عبد الفضيل
مدرب: محمد عمر النور
مدرب حراس المرمى: إبراهيم عبد الجواد

• منتخب مصر للناشئين "مواليد 2008"

المدير الفني: أحمد الكاس
المدرب العام: محمد إبراهيم
مدرب: رامي عادل
مدرب حراس المرمى: أحمد فوزي

• منتخب مصر للناشئين "مواليد 2009"

المدير الفني: حسين عبد اللطيف
المدرب العام: عبد الستار صبري
مدرب: كريم أيمن
مدرب حراس المرمى: أمير عبد الحميد.

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