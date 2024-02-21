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الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

غدا.. منتخب السلة يختتم استعدادته لتصفيات بطولة

بوابة الوفد الإلكترونية

يختتم منتخب مصر الوطني الأول لكرة السلة استعدادته قبل انطلاق مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2025 غدا الخميس على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويخوض منتخب مصر مرانه الاخير في الساعة السادسة مساء الغد، قبل انطلاق تصفيات بطولة إفريقيا والتي يلعب فيها منتخبنا ضمن المجموعة الرابعة رفقة إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، ومدغشقر.

وتستضيف مصر المرحلة الأولى من تصفيات بطولة إفريقيا، والمحدد إقامتها على صالة حسن مصطفى أيام 25,24,23 من شهر فبراير الجاري.

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