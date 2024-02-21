غدا.. منتخب السلة يختتم استعدادته لتصفيات بطولة

يختتم منتخب مصر الوطني الأول لكرة السلة استعدادته قبل انطلاق مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2025 غدا الخميس على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويخوض منتخب مصر مرانه الاخير في الساعة السادسة مساء الغد، قبل انطلاق تصفيات بطولة إفريقيا والتي يلعب فيها منتخبنا ضمن المجموعة الرابعة رفقة إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، ومدغشقر.

وتستضيف مصر المرحلة الأولى من تصفيات بطولة إفريقيا، والمحدد إقامتها على صالة حسن مصطفى أيام 25,24,23 من شهر فبراير الجاري.