رئيس جامعة المنيا يفتتح ٢٥ وحدة أسنان جديدة

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا ، وحدات الأسنان الجديدة التي تم تزويدها بمستشفى كلية طب الأسنان بالجامعة ، والتي وصل عددها كمرحلة أولى إلى ٦٥ وحدة ، تم افتتاح ٢٥ منها، من اصل عدد ١٧٠ وحدة المقرر تزويد المستشفى بها.

وذلك ضمن خُطة الإحلال والتجديد بوحدات الأسنان ، ورفع كفاءة العمل لطلاب الكلية والوافدين، وطلاب الدراسات العليا، وخلال متابعته لتلك الوحدات ، التقى رئيس الجامعة بأطباء الإمتياز، للتعرف على مدى مستوى الخدمات المقُدمة لحسن العمل ، حيث أبدى الأطباء ردودهم الإيجابية ، بما تم توفيره من تقنيات تُواكب متغيرات ومتطلبات العمل الطبي، مؤكداً لهم بأن الجامعة لم تدخر جهداً في الإرتقاء بمستوى العملية التعليمة ، وتذليل كافة متطلباتها لتقديم خريج مؤهل للمنافسة ، وخدمة طبية لائقة لمستفيديها.

وقد زُودت هذه الوحدات ، بأحدث الإضاءات والتكنولوجيا الحديثة ، التي ترفع من جودة العمل ، بتقنيات متطورة ، حيت تم توريد وتركيب أجهزة تكنولوجية رقمية لأخذ مقاسات الأسنان ، و أجهزة تبييض الأسنان، والليزر، وأجهزة جديدة للتصوير الداخلي لفم الأسنان ، تعمل على أعلى مستويات الجودة والأداء.

وفي سياق متصل تفقد رئيس الجامعة ، المبنى التعليمي الجديد بكلية طب الأسنان، ووحدة الجودة ، ومستشفى الكلية ، ووحداتها العلاجية ، والمكاتب الإدارية بهما ؛ للتأكد من انتظام سير العمل ، استعداداً لاستقبال الكلية للجان المراجعة ، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، خلال هذا الشهر؛ لمتابعة مدى استيفاء معايير الجودة لتجديد اعتمادها.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة ، الدكتور ياسر فتحي، عميد الكلية ، والدكتور حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع ، والدكتور ضياء أحمد السيد المدير العام لمستشفى طب الأسنان ، والدكتور باسم عبدالحكيم أمين عام الجامعة، ووجه رئيس الجامعة ، بالإنتهاء من كافة الأعمال داخل الكلية قبل زيارة اللجنة ، واستعداد فريق العمل داخل الكلية ، للخروج بالصورة التي تُحقق تطبيق كافة معايير الجودة.

وقد أكد الدكتور عصام فرحات، بما تسعى إليه الجامعة ، وتقدمه من رؤى واستراتيجيات؛ لحصول كلياتها وبرامجها على الإعتماد الأكاديمي والمؤسسي ، وتقديم كافة الدعم ، وتوفير البيئة المُناسبة التي تليق بطلاب الجامعة ، وبهيكلها التنظيمي من أعضاء هيئة التدريس ، والموظفين والعاملين ، والوصول بالخريجين إلى التميز والمنافسة ، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وتجدر الإشارة ، إلى أن لجان المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، ستقوم خلال فبراير الجاري ، بزيارات لمتابعة مدى تطبيق معايير الجودة وآلياتها ، بكلية التربية للطفولة المبكرة لتجديد اعتمادها ايضاً ، وكلية الطب البشري ، وكذا برنامج اللغة الفرنسية بكلية الألسن ، وبرنامج إعداد معلم علم النفس بكلية التربية.