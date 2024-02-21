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الأربعاء 21 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل أصابع الكابوريا.. خزنيها وحضريها في دقائق

أصابع الكابوريا
أصابع الكابوريا

أصابع الكابوريا من المأكولات البحرية التي يمكنك تحضيرها وتخزينها، لعمل ساندوتشات سريعة وسهلة، في دقائق بسيطة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

أصابع الكابوريا

طريقة عمل أصابع الكابوريا

المقادير

- الكابوريا : 500 جراماً (أصابع)

- الزبدة : 8 ملاعق كبيرة

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم ناعم)

- بهارات كاجون : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- فلفل حريف : ربع ملعقة صغيرة

- صلصة ورشسترشاير : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة (طازج)

 

طريقة التحضير

في مقلاة على نار متوسطة، ذوّبي الزبدة، ثم أضيفي الثوم والبصل الأخضر وشوحيهما لحوالي 3 دقائق.

تبّلي أصابع السلطعون بالملح، والفلفل، وبهارات الكاجون.

أضيفي الأصابع إلى المقلاة، ورجّي المقلاة برفق لتقليب أصابع السلطعون، أو حركي برفق بواسطة ملعقة خشبية لمدة 3 دقائق.

أضيفي عصير الليمون، وصلصة ورشسترشاير، ورجّي المقلاة مرة أخرى لخلط المكونات، ثم اتركيها تغلي لمدة دقيقتين إضافيتين.

ضعي أصابع السلطعون في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.

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