دل تطلق حلول اتصالات جديدة لتعزيز التحول السحابي للشبكة

أعلنت شركة دل تكنولوجيز عن إطلاق مجموعة حلول جديدة لمساعدة مقدمي خدمات الاتصالات على تسهيل تحول الشبكة والعمليات السحابية لتعزيز الاقتصاد دون المساس بأمان الشبكة.

كما توظف شركة دل خبرتها العريضة في مجال التحول الرقمي والشراكات المختلفة في هذا القطاع لتصميم حلول اتصالات تحد من المخاطر المتعددة، حتى يتمكن مقدمو خدمات الاتصالات من تسهيل عملية النشر وميكنة العملية وتبسيط الدعم وإدارة البنية التحتية السحابية للشبكة.

قال دينيس هوفمان، نائب الرئيس الأول والمدير العام لأعمال أنظمة الاتصالات بشركة دل تكنولوجيز: "تشمل الخطوة الأولى في التحول السحابي للشبكة إعداد منصة البنية التحتية السحابية، وذاك فيما يتعلق بالتصميم والتشغيل. ويتطلب هذا الأمر فريقًا لمعالجة الجوانب المتعلقة بالأفراد والعمليات والتكنولوجيا. كما لا نساهم بتقنيات شركة دل فحسب، بل نساهم أيضًا بخبراتنا العريضة في التحول السحابي وشراكاتنا مع مزودي خدمات الاتصالات حول العالم."

تعمل حلول Dell Telecom Infrastructure Automation Suite على تعزيز التحويل السحابي للشبكة

يحتاج مقدمو خدمات الاتصالات إلى طريقة مبسطة لنشر البنية التحتية وإدارتها، دون المساس بأمان الشبكة أو تكبد المزيد من التكاليف وذلك لأنهم يستخدمون نظامًا ينطوي على العديد من التقنيات لتشييد شبكات سحابية أصلية مفتوحة المصدر.

كما أعلنت شركة دل عن حلول Dell Telecom Infrastructure Automation Suite، وهو برنامج أُعد خصيصًا لميكنة عملية التنسيق وإدارة البنية التحتية السحابية للشبكة متعددة البائعين. كما يتكامل برنامج Automation Suite بسلاسة مع الشبكة ويوفر لمقدمي الخدمات السحابية المرونة اللازمة لنشر وإدارة البنية التحتية عبر بيئات موزعة ومتعددة البائعين.

كما يعمل برنامج Automation Suite على:

توفير الوقت فيما يتعلق بالتصميم باستخدام التشغيل الآلي التعريفي، الذي يبسط تكوينات الخادم ونشر البرامج.

اكتشاف البنية التحتية وميكنتها باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وخدمات دل لتبسيط التكامل مع أنظمة دعم أعمال الاتصالات (BSS) وأنظمة دعم العمليات (OSS).

قياس شامل عن بعد لدرجة حرارة المعدات ووحدة المعالجة المركزية واستخدام الذاكرة، لمساعدة عمليات الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات الشبكة.

دعم استباقي وتنبؤي وتقديم رؤى متخصصة من خلال فريق متخصص مدرب على الاتصالات، وخدمات جديدة لتصميم وبناء مخططات مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات العميل الفريدة.

كما قال أنتوني جونيتيك، رئيس قسم التكنولوجيا بشركة Amdocs: "إن العالم يتجه بسرعة مذهلة نحو الشبكات السحابية، وعلى الجانب الآخر، يزداد تعقيد نظام الشبكات. وفي هذا الصدد، تعمل إدارة خدمة شركة Amdocs على تبسيط التعقيد الذي يواجهه العديد من البائعين وتدمج تلك الحلول مع حلول Dell Telecom Infrastructure Automation Suite لتقديم خدمات النشر لشبكات الوصول اللاسلكي RAN، مما يساعد العملاء على نشر البنية التحتية السحابية لشبكتهم وإدارتها دون المساس بأمن الشبكة."

كما أن حلول Dell Telecom Infrastructure Block مزودة بإمكانات جديدة، وتدعم النشر السحابي لشبكة Globe Telecom

وتعد حلول Dell Telecom Infrastructure Blocks for Red Hat مجموعة من حلول الأجهزة والبرامج مصممة ومتوفرة مع خدمات دل العالمية. كما يعتمد الحل على خوادم دل مثل Dell PowerEdge XR 8000 مع Red Hat OpenShift وRed Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes لتبسيط تصميم سحابة الاتصالات ونشرها وإدارتها. كما تشمل التحديثات ما يلي:

دعم أعباء العمل الأساسية لشبكات الجيل الخامس الطرفية، والتي تعتمد على دعم أعباء العمل الأساسية للجيل الخامس وشبكات الوصول اللاسلكي، بحيث يتمكن مقدمو خدمات الاتصالات من نشر منصة سحابية متسقة ومعتمدة.

التكامل مع مجموعة Dell Telecom Infrastructure Automation Suite، التي توفر إطارًا لإدارة البنية التحتية والتنسيق لدعم البيئات متعددة البائعين.

اعتماد شركة دل تكنولوجيز بشأن مجموعات البنية التحتية، لاختبار واعتماد أعباء عمل شبكة الجيل الخامس الأساسية (5G Core) وأنظمة دعم أعمال الاتصالات (BSS) وأنظمة دعم العمليات (OSS)، وأعباء عمل شبكة الوصول اللاسلكي المفتوحة لمجموعات البنية التحتية للاتصالات من دل من مختبر Dell Open Telecom Ecosystem Lab. كما يضمن هذا الاعتماد توافر الدعم لبرامج وأعباء العمل الخاصة بشركاء آخرين، بما في ذلك 6D Technologies وAmdocs وCasa Systems و Expeto ، وMATRIXX Software، العاملة على مجموعات البنية التحتية للاتصالات من دل.

ولنشر سحابة اتصالات عبر شبكة متعددة البائعين، عقدت شركة Globe شراكة مع شركة دل تكنولوجيز، باستخدام نظام Dell Telecom Infrastructure Blocks for Red Hat، لتحسين وقت النشر وتعزيز كفاءة عمليات الشبكة والتحقق من توافق الأجهزة والبرامج بشكل أسرع. كما تعاونت دل مع Amdocs في مختبر Dell Open Telecom Ecosystem Lab، باستخدام خوادم Dell PowerEdge مع معالجات Intel، للتحقق من توافق برنامج إدارة سياسة Amdocs مع نظام Dell Telecom Infrastructure Blocks for Red Hat.

وقال جيمس ليم، نائب الرئيس لتخطيط الشبكات الأساسية والهندسة والتنفيذ في شركة Globe: "نقوم ببناء شبكة سحابية مفتوحة متعددة البائعين، حتى نتمكن من تقديم أفضل خدمات الشبك لعملائنا. ويتطلب التحقق من توافق مختلف البائعين ودمجهم وقتاً طويلاً وميزانية ضخمة. ولهذا السبب، عقدنا شراكة مع Dell Telecom Infrastructure Blocks لإجراء عمليات التحقق والاختبار، حتى نتمكن من التركيز على كيفية توظيف شبكتنا الحديثة لتقديم الخدمات لعملائنا.