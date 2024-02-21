شريف أبو العينين مديرًا لبطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي واعتماد تشكيل اللجنة المنظمة

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تشكيل اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية التي تقام في مارس المقبل، واعتمدت اللجنة المنظمة تعيين شريف أبو العينين مديرًا للبطولة.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، منافسات كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي في الفترة من 17 حتى 25 مارس المقبل، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

يتولى الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية رئاسة اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعماد رمضان أمين أمين صندوق اللجنة البارالمبية نائبًا لرئيس اللجنة المنظمة.

واعتمدت اللجنة المنظمة تعيين الدكتور شريف أبو العينين مديرًا للبطولة، وتشكيل باقي لجان البطولة.

يذكر أن اللجنة البارالمبية قررت إقامة الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، في الفترة ذاتها بشرم الشيخ، بعد الحصول على موافقة اللجنة البارالمبية الدولية.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.