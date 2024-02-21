البلوجر شادن بلوقر توجه نصائح للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي

تصدرت البلوجر شادن بلوقر، وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حيث قدمت مجموعة من النصائح الإيجابية والفيديوهات التي لاقت استحسانًا واهتمامًا كبيرًا من الجمهور.

وجهت شادن بلوقر، عددًا من النصائح للاستفادة الإيجابية من وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكدت أنه يجب أن تُعامل هذه الوسائل بشكل إيجابي للاستفادة القصوى منها وتجنب التأثيرات السلبية.

وشددت على ضرورة تحديد الأهداف الشخصية بوضوح قبل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كانت لبناء شبكة اجتماعية أو تطوير المهارات المهنية أو مشاركة الاهتمامات الشخصية والقصص.

وأضافت: "هناك العديد من المنصات المتاحة مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام ولينكد إن وغيرها، لذا يجب اختيار المنصات التي تناسب اهتماماتك وأهدافك الشخصية. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في بناء شبكة مهنية، فقد تجد لينكد إن أكثر فائدة بالنسبة لك".

وأشارت شادن بلوقر، إلى أهمية تحديد أوقات محددة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتخصيص الوقت اللازم لأنشطة أخرى في الحياة مثل العمل والدراسة وممارسة الرياضة والتواصل الشخصي مع الآخرين. وحذرت من الغرق في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مفرط وتشتت الانتباه.

ختمت نصائحها قائلة: "تذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تحتوي على الكثير من المحتوى السلبي والانتقادات اللاذعة. حاول تجنب الانخراط في المناقشات السلبية وتعليقات النقد، وانصب اهتمامك بدلاً من ذلك على المحتوى الإيجابي والمفيد".