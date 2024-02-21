اصنعي صوص الفراولة بـ 3 طرق مختلفة حسب الاستخدام

صوص الفراولة من الصوصات التي لا تستغنى عنها الأمهات لإستخدامه في حشو الحلويات أو تزيينها، وخلال السطور التاليه نقدم لك 3 طرق سهلة لتحضيره بالخطوات.

صوص الفراولة

3 طرق لعمل صوص الفراولة

المقادير

- مكونات صوص الفراولة :

الفراولة : 2 كوب

سكر : 4 ملاعق كبيرة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

- مكونات صوص الفراولة بالجيلاتين :

الفراولة : 2 كوب (طازجة)

جيلاتين : 2 ملعقة صغيرة

سكر : كوب

عصير الليمون : 5 ملاعق كبيرة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

ماء بارد : كوب

- مكونات صوص الفراولة للكيك :

جيلي الفراولة : باكيت

الفراولة : 4 اكواب

الماء : كوب

سكر : 2 كوب (أبيض)

طريقة التحضير

لتحضير صوص الفراولة:

قطعي الفراولة إلى قطع متوسطة.

امزجي السكر والفراولة والفانيليا في قدر، وارفعيه على نار متوسطة مع التقليب كل فترة.

افرمي بعض حبات الفراولة أثناء التقليب بواسطة ملعقة خشبية.

اتركيها على النار لمدة 15 دقيقة حتى يغلظ قوام الصوص قليلاً.

ارفعيها عن النار، واطحني ثلث كمية الصوص، ثم أعيديه مرة أخرى إلى باقي الصوص.

أدخليه المبرد حتى يحين موعد وضعه على التشيز كيك أو الآيس كريم وكيك الفانيليا.

لتحضير صوص الفراولة بالجيلاتين:

اغسلي الفراولة جيداً.

ضعي الفراولة والجيلاتين والسكر والماء في وعاء على نار هادئة، وحركي باستخدام ملعقة خشبية.

اتركي الخليط حتى الغليان ثم ضعي عصير الليمون والفانيليا وحركي، ثم اتركيه على النار لمدة ربع ساعة مع التحريك.

اتركي الصوص حتى يبرد ثم قدميه.

لتحضير صوص الفراولة للكيك:

اغسلي الفراولة بالماء ثم قطعيها لقطع صغيرة.

ضعي الفراولة في وعاء على النار.

أضيفي السكر الأبيض ثم اتركي الفراولة على نار هادئة.

أضيفي الماء مع الجيلي وقلبي حتى تذوب المكونات.

اخلطي جيداً ثم اتركي الصوص يبرد وقدميه مع الكيك.