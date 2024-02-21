بمكونات بسيطة.. حضري كيكة التوفي في المنزل وتمتعي بمذاق لذيذ

كيكة التوفي من الحلويات اللذيذة التي يمكنك إعدادها في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات متوفره في جميع المنازل.

طريقة عمل كيكة التوفي

المقادير

- لتحضير الطبقة الأولى :

كيك : قالب (جاهز)

حليب : نصف كوب

- لتحضير الطبقة الثانية :

لبن زبادي : 2 كوب

حليب بودرة : كوب ونصف

سكر : نصف كوب

خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

- لتحضير الطبقة الثالثة :

سكر : كوب

القشطة : علبة

الزبدة : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

لتحضير الطبقة الأولى: في وعاء، فتتي الكيك ثم أضيفي الحليب وبيديكِ اخلطي المزيج حتى يتجانس، ثم رصي المزيج في صينية متحركة القاعدة.

لتحضير الطبقة الثانية: في وعاء، اخلطي الزبادي، والحليب البودرة، والسكر، وخلاصة الفانيليا ثم افردي المزيج فوق طبقة الكيك.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ثم أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 10 دقائق حتى تجمد طبقة الزبادي.

لتحضير الطبقة الثالثة / التوفي: في قدر على نار متوسطة، ضعي السكر والزبدة ثم حركي المزيج، وعندما يصبح لونه ذهبياً أضيفي القشطة وحركي حتى يذوب السكر، ثم ارفعي القدر عن النار، واتركيه جانباً حتى يبرد.

اسكبي مزيج التوفي فوق طبقة الزبادي، وأدخلي الصينية إلى الثلاجة حتى يجمد الحلى، ويقدم.