الكشف عن أول 5 ألعاب في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن أوّل خمس ألعاب في النسخة الأولى لكأس العالم للرياضات الإلكترونية التي ستستضيفها العاصمة السعودية الرياض هذا الصيف. وكشفت المؤسسة عن ألعاب "كاونتر سترايك 2"، و "دوتا 2"، و "موبايل ليجندز: بانغ بانغ"، و "ستار كرافت"، و "أونور أوف كينغز" كأولى الألعاب ضمن سلسلة من الألعاب الشهيرة عالميًا التي ستجمع أقوى الأندية واللاعبين المحترفين من حول العالم.

وتعّد منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية الأولى من نوعها عبر التاريخ، وتشكّل نقطة تحوّل كبيرة وظاهرة عالمية في قطاع الرياضات الإلكترونية العالمي. وستساهم هذه المنافسات بمساعدة الفرق على تحقيق التميّز والمنافسة في مختلف الألعاب والتخطيط للبطولات من منظور شامل، وطبعًا الحصول على فرصة لنيل لقب بطل كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

قال رالف رايكرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: " كأس العالم للرياضات الإلكترونية سيكون حدثًا عالميًا فريدًا من نوعه يمزج بين الماضي والحاضر والمستقبل، من خلال مجموعة ألعاب شكّلت تاريخ الرياضات الإلكترونية، وأخرى أصبحت أشهرها على الإطلاق في عصرنا هذا. نحن سعيدون للغاية بالكشف عن ألعاب "كاونتر سترايك 2"، و "دوتا 2"، و "موبايل ليجندز: بانغ بانغ"، و "ستار كرافت"، و "أونور أوف كينغز" ضمن قائمة المنافسات التي يستضيفها الحدث، ونتطلّع للكشف عن المزيد قريبًا. ننتظر بشوق بداية المنافسات، ونشيد بتعاون جميع الأطراف من ناشري الألعاب والأندية واللاعبين والجهات والاتحادات، وبتضافر جهودهم، حيث يجمعنا هدف مشترك يرتكز على رفع مستوى الأندية واللاعبين وتقديم أقوى البطولات وأكثرها إمتاعًا وتنافسيّة للمعجبين، والارتقاء بمجتمع الرياضات الإلكترونية بأكمله".

وتتميّز الألعاب التي تم الكشف عنها بعراقتها وشهرتها التاريخية في عالم الرياضات الإلكترونية، بداية بسلسلة "ستار كرافت" التي ساهمت ببناء مجتمعات ونظمٍ أسّست عالم الرياضات الإلكترونية الذي نعرفه اليوم، مرورًا بلعبة "دوتا" التي حطّمت أرقام مشاهدات قياسية وقدّمت جوائز بطولات لا تعد ولا تحصى على مدى عقود من اللعب التنافسي، وصولًا إلى "كاونتر-سترايك 2" التي تمثّل عصرًا جديدًا للعبةٍ سطّرت تاريخًا لا مثيل له في الرياضات الإلكترونية منذ حوالي 25 عامًا.

وفي عالم الرياضات الإلكترونية الحديث، تبرز الألعاب التنافسية على الموبايل حيث تساهم لعبة "موبايل ليجندز: بانغ بانغ"، بتأسيس حقبة جديدة في الرياضات الإلكترونية ترتكز على سهولة الوصول إلى منصّة اللعب واستضافة منافسات على مستوى عالٍ في أي مكان تتوفر فيه شبكة اتصالات الجيل الخامس (5G). كما تُعتبر لعبة "موبايل ليجندز: بانغ بانغ" واحدة من أكثر الرياضات الإلكترونية مشاهدة من ناحية المعدّلات القصوى للمشاهدة على مستوى العالم، وتساهم باستقطاب فئة كبيرة ومتنوعة من محبي رياضات الإلكترونية الذين لم تتسنّ لهم فرصة خوض هذه التجربة من قبل.

واللعبة الأخيرة التي أُعلن عنها لكأس العالم للرياضات الإلكترونية واحدى الألعاب الرئيسية في عالم الرياضات الإلكترونية على الهواتف المحمولة وأكثر لعبة موبا لعباً في العالم هي "أونور أوف كينغز" حيث أعلنت عن التزام بقيمة 15 مليون دولار لبناء مجتمع دولي لعالم الرياضات الإلكترونية الخاص بها. وسيشهد عام 2024 أكبر عدد من البطولات التي ستنظمها "أونور أوف كينغز" في عام واحد مع أكثر من 1000 حدث في مناطق متعددة حول العالم استعدادًا لإطلاقها العالمي في وقت لاحق من هذا العام.

وسيقدّم كأس العالم للرياضات الإلكترونية تجربة لا مثيل لها تجمع مختلف المنصات وأنماط اللعب والمعجبين في حدث عالمي سيكون الأكبر على الإطلاق في تاريخ الرياضات الإلكترونية، كما سيشهد إطلاق عدد من المبادرات مثل برنامج دعم الأندية الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق هذا الشهر، وتعزيز روح المنافسة وتفاعل الجمهور مع ألعابهم المفضلة وتوفير برامج ولاء جديدة.