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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثالث جولات دوري الجمهورية .. أهلي ٢٠٠٥ يخسر أمام بتروجت

أهلي ٢٠٠٥
أهلي ٢٠٠٥

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥  خارج ملعبه أمام بتروجت، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، للمنافسة على اللقب.

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بهذه النتيجة توقف رصيد «أهلي ٢٠٠٥» عند ٤٧ نقطة، وسجل الفريق ٥٠ هدفًا مقابل ١٩ هدفًا في مرماه.

وتأهل للمرحلة النهائية لبطولة الجمهورية مواليد ٢٠٠٥ الفرق أصحاب المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهي كل من الأهلي، زد، إنبي، الزمالك، بيراميدز، فاركو، الاتحاد، بتروجت، القناة، الإسماعيلي، وتحتفظ الفرق بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ بالأهلي كلًّا من حسن محمد مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.

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