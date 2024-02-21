نتفليكس تطلق Rainbow Six SMOL على Ios وأندرويد

أصبحت لعبة "رينبو 6 سمول" (Rainbow Six SMOL) متوفرة اليوم على نظامي التشغيل "آي أو إس" و"أندرويد"، وحصريًا لمشتركي نتفليكس، ليستمتع عشاق الألعاب الإلكترونية بلعبة إطلاق نار تتيح لهم رؤية شاملة من الأعلى لأرض المعارك، وتقدم لهم تجربة غامرة في عالم مصغر ومرح. يتحكم اللاعبون في هذه اللعبة المليئة بالتشويق بمقاتل الـ "رينبو" الذي يقود فرقة من العملاء في مهام قتالية مختلفة مثل تفكيك أو زرع العبوات الناسفة وتحرير الرهائن وسحق الأشرار، يمكن تجنيد العميل ليخوض المعارك باستخدام أسلحته الخاصة، بحيث يحصل على المكافآت وقدرات فريدة بشكل تلقاءي، ويعود أمر بناء الفرقة القتالية إلى اللاعبين الذين يخططون للمعركة ويختارون المناسب لتنفيذ مهمتهم.

هناك خمسة أوضاع للاستمتاع بلعبة رينبو 6 سمول" (Rainbow Six SMOL)، بالإضافة إلى 10 فصائل من الأعداء بما في ذلك التنانين والكائنات الشريرة والمخيفة وكذلك مقاتلين من البشر المدججين بالسلاح. ولتحقيق الفوز يجب على اللاعبين رصد الأهداف والانتباه لها ومعرفة أنواع الأعداء المتوقع مواجهتهم، وإجادة تكتيكات لعبهم. يمكن للاعبين من محبي التخفي والتحرك بهدوء الاستفادة من قدرات المحارب Valkyrie" الاستطلاعية، بينما قد يمكن للاعبين الأكثر جرأة استعمال مطرقة "Sledge" لتحطيم كل شيء يعترض طريقهم، وكذلك استخدام شاحنة لتدمير ما تبقى من أرض العدو. (وبالمناسبة، كل شيء في هذه اللعبة هو عرضة للتدمير، وبمستويات أعلى من تلك التي شاهدناها في لعبة "Rainbow Six Siege"، إذ لا يوجد شيء في مأمن).

وبعد إكمال المهمة بنجاح، سيتمكن اللاعبون من العودة إلى مقر العمليات الرئيسي بنقاط خبرة وأرصدة إضافية يمكن إنفاقها للحصول على أسلحة وترقيات جديدة. بالمقابل، إذا كان النصر حليف الأعداء، فإن مقاتل اللاعب سيموت إلى الأبد، وسيحتاج إلى محارب جديد لبدء القتال من الصفر، لذلك عليه تجنب الخسارة بكافة السبل.

تنضم "رينبو 6 سمول" (Rainbow Six SMOL) لقائمة نتفليكس المتنامية الذي تتكون بأكثر من 80 لعبة للهواتف المحمولة، بما فيها ألعاب مليئة بالمتعة والتشويق للجميع ومن دون إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق أو رسوم إضافية، مما يرتقي بتجربة أعضاء نتفليكس