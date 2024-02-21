كريم تطلق خدمة Go 3ala Kefak الجديدة في مصر

أعلنت شركة كريم، التطبيق متعدد الخدمات الرائد في المنطقة، عن إطلاق خدمة 'Go 3ala Kefak' في القاهرة بعد نجاحها في الإسكندرية وطنطا ودمياط. وتهدف الخدمة الجديدة إلى توفير المرونة لكلٍ من العملاء والكباتن. وتسمح للعملاء بإختيار رحلاتهم وفقاً لاحتياجاتهم من خلال اختيار تسعير الرحلة المفضلة، طراز السيارة، تقييم الكابتن والوقت المقدر لوصوله (ETA) .

عند اختيار العملاء لخدمة "Go 3ala Kefak" عبر تطبيق كريم، ستظهر لهم التسعيرة المقترحة للرحلة، مع إمكانية تعديلها حسب رغبتهم. ويتم بعد ذلك إرسال سعر الرحلة المقترح إلى الكباتن في المنطقة القريبة من موقع تواجد العميل، مما يتيح لهم خيار قبول التسعيرة أو تقديم عرض مختلف. وعند تحديد التسعيرة المتفق عليها من كلا الطرفين، يتم تعيين الكابتن وتبدأ الرحلة بالسعر الثابت المتفق عليه.

قال وائل إبراهيم - مدير عام "كريم رايدز" في مصر، المملكة العربية السعودية والبحرين: "نحن ملتزمون بالابتكار المستمر وتقديم منتجات تلبي الاحتياجات المحلية للتنقل اليومي، وتعزز من تجربة كلٍ من العملاء والكباتن المستخدمين للمنصة"

وأضاف: "يأتي تقديم خدمة ’Go 3ala Kefak’ بعد إطلاق خدمات مماثلة في عددٍ من المدن حول المنطقة العام الماضي، وستكون هي الخيار الأوفر على تطبيق كريم في مصر. وستوفر الخدمة الجديدة تجربة موثوقة ومريحة لتلبية احتياجات التنقل اليومية، مع الاستمرار في تقديم فرص اقتصادية مرنة وموثوقة لآلاف من الكباتن في جميع أنحاء مصر."

تعد الخدمة الجديدة جزءًا من التزام شركة كريم المستمر لتقديم الحلول التي تلبي الاحتياجات المحلية، و تعزز تجربة التنقل اليومية لجميع مستخدمي التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، سيستمر مستخدمي الخدمة الجديدة في الاستمتاع بالمميزات المتوفرة على تطبيق كريم والتي تضم الاتصال الصوتي أو التواصل عبر البريد الإلكتروني مع خدمة العملاء، والتواصل خلال الرحلة، وتتبع الرحلة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالسيارات "telematics"، وتقييم الكابتن، وخيارات الدفع الرقمية الآمنة المتاحة لهم على التطبيق