المشتبه بهم في طائفة يوم القيامة الكينية يدخلون المستشفى

أمر قاض كيني، المشتبه به الرئيسي في طائفة التجويع يوم القيامة و94 من أتباعه بالحصول على رعاية طارئة بعد أن تم نقل بعض المشتبه بهم إلى قاعة المحكمة للرد على تهم القتل غير العمد، وهي تهم واهية وضعيفة للغاية بحيث لا يمكنهم "حتى فتح أعينهم". بعد إضراب واضح عن الطعام

في المحاكم القانونية في مدينة مومباسا الساحلية، أمر رئيس القضاة أليكس إيثوكو بمرافقة بول ماكنزي وزوجته رودا ماو وآخرين متهمين بـ 238 تهمة قتل غير متعمد إلى المستشفى لإجراء فحص طبي فوري.

ودفع المشتبه بهم الهزيلون بشكل واضح ببراءتهم من جميع التهم الموجهة إليهم، والتي تمت قراءتها على مدار أربع ساعات ونصف الساعة.

تم إلقاء اللوم على زعيم طائفة يوم القيامة بول ماكنزي وبعض أتباعه في مقتل 429 من أعضاء كنيسته الدولية للأخبار السارة، ويعتقد أن الكثير منهم جوعوا أنفسهم معتقدين أنهم بذلك سيقابلون يسوع المسيح أمام العالم. ينتهي.

حدث ذلك بين يناير 2021 وسبتمبر 2023 في منطقة شاكاهولا في مقاطعة ماليندي الفرعية داخل مقاطعة كيليفي، وفقًا للمدعين العامين.

وقال إيثوكو، الذي زار المشتبه بهم في زنازين الطابق السفلي بالمحكمة، بعد ذلك إنه لاحظ أن بعضهم بالكاد يستطيع الوقوف أو فتح أعينهم، لذلك كان يدعوهم إلى العلاج على الفور.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتُهم ماكينزي و94 من أتباعه بقتل 191 طفلاً، تم التعرف على 11 منهم فقط، وفقًا للائحة اتهام الادعاء.

وتم اكتشاف الجثث في عشرات المقابر الضحلة في مزرعة مساحتها 800 فدان (320 هكتارا) في منطقة نائية تعرف باسم غابة شاكاهولا في مقاطعة كيليفي الساحلية. تم العثور على القبور بعد أن أنقذت الشرطة 15 من أعضاء الكنيسة الهزيلين الذين أخبروا المحققين أن ماكنزي أمرهم بالصيام حتى الموت قبل نهاية العالم. وتوفي أربعة من الخمسة عشر بعد نقلهم إلى المستشفى.

وأظهر تشريح بعض الجثث التي عثر عليها في القبور أنهم ماتوا بسبب الجوع أو الخنق أو الاختناق.

قال كبير علماء الأمراض في الحكومة الكينية الدكتور جوهانسن أودور الأسبوع الماضي إن الحكومة ستستأنف البحث عن المزيد من الجثث وانتشالها من غابة شاكاهولا اعتبارًا من مارس.

وقال أودور إن العملية توقفت حتى يتسنى إجراء تشريح الجثث وتحليل الحمض النووي على 429 جثة تم انتشالها بالفعل.



