وزير الرياضة: نعمل على الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري في كافة المجالات

وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لتعزيز الابتكار والمعرفة وتنمية مهارات الشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



في ذات الشأن، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مجالات عمل الوزارة تهدف إلى الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم من خلال سبل الإهتمام بعناصر التنمية الرياضية، بما يؤدي إلى تعزيز الإنتماء والفخر بالهوية الوطنية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، فالنشاط الرياضي مثله مثل جميع المجالات التي تشكل قوى الدولة الشاملة التي تساهم في دعم الأمن والاقتصاد الوطني، وتتولى الوزارة تخطيط كل ما يتعلق بالشباب والرياضة في مصر وتنظيمه.



وقال وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل في ضوء مبادرة فخامة السيد الرئيس لبناء الإنسان المصرى و التي تتضمن الارتقاء بحياة المواطنين معيشياً وثقافياً واجتماعياً وتنموياً من خلال تكثيف مثل هذه المبادرات والبروتوكولات المعرفية، لما لها من تأثير كبير فى المجتمع بوجه عام وعلى الشباب على وجه الخصوص، موضحا أن الثقافة والوعى والمعرفة بالنسبة للمصريين ليس قضية وجود فقط ولكن أيضا استدامة، مشيرا إلى أن الوعى قضية بناءة للمجتمع وهى جزء من الثقافة الجماعية لدى المصريين.



ولفت الوزير إلي أن تعامل الوزارة مع مختلف القطاعات المجتمعية المحلية والإقليمية من خلال قطاعات الوزارة المختلفة وبرؤية واستراتيجية واضحة تتعامل مع المراحل السنية المختلفة بشكل تربوي والتي نشترك بها من خلال مراكز الشباب والأندية ومختلف الهيئات التابعة للوزارة، موجهاً الشكر للمشاركة المجتمعية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن البروتوكول سيشهد تعاون ثنائي كبير بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في الجانب الذي سيؤثر على قطاع كبير من الشباب وخاصة في مجال تنمية المعرفة والابتكار والمشروعات المختلفة.



ومن جانبه، أكد الدكتور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن المؤسسة تهدف إلى تقوية الأجيال المستقبلية وتمكينها من إبتكار حلول مستدامة لتيسير عملية المعرفة والبحث في العالم العربي، وتمويل المشروعات البحثية والأنشطة والمبادرات، والاهتمام الركائز الأساسية التي تتمثل في التعليم وريادة الأعمال والبحث والتطوير، وتقوية الأجيال المستقبلية وتمكينها من إبتكار حلول مستدامة؛ لتيسير عملية المعرفة والبحث في العالم العربي، وتمويل المشروعات البحثية والأنشطة والمبادرات.



وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفةع إلي حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وخاصةً وزارة الشباب والرياضة، حيث تجمعنا رؤى ومُستهدفات مشتركة لتمكين وتحفيز الشباب.



وبمقتضي البرتوكول، تم الإتفاق علي بذل الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف الأعمال المشتركة منها، تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والمؤسسة لمتابعة كافة الأعمال الناتجة عن التعاون المشترك بينهم والمشاريع والبرامج المنفذة، التعاون في مجال تعزيز ريادة الأعمال والبحث والتطوير وبناء قدرات الشباب المشارك، التعاون في المبادرات التي يطرحها كل طرف بهدف تعزيز البناء المعرفي وتنمية مهارات شباب.



قام بتوقيع البروتوكول، من وزارة الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار، مساعد الوزير لقطاع الشباب والمشرف العام على قطاع الشباب، ومن جانب المؤسسة، الدكتور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.



حضر توقيع البروتوكول، شمسة البلوشي، مدير إدارة الشراكات بمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، سالم العويس، رئيس قسم العقود بالمؤسسة، ومن الوزارة: منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ومصطفي مجدي، معاون الوزير للسياسات والشئون الإستراتيجية.







