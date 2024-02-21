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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الأمن يكثف جهوده لملاحقة الخارجين عن القانون بأسوان ودمياط

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، تكثيف جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها 10٫500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلوجرامات لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين" بحوزة 5 متهمين، لـ4 منهم معلومات جنائية.

 

كما تم ضبط 6 قطع سلاح نارى، عبارة عن بندقية خرطوش- 5 فرد محلى- عدد من الطلقات وتنفيذ 846 حكما قضائيا متنوعا.

 

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط عدد 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالها 7٫700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6٫500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 8 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين، وكذا 5 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين، لـ3 منهم معلومات جنائية.

 

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

 

 

 

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