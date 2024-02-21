إبراهيم عادل مديرا لبطولة أفريقيا للمصارعة بالإسكندرية

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء محمد محمود، تعيين العميد إبراهيم عادل مصطفي عضو مجلس الإدارة مديرا للبطولة الأفريقية و الدورة المؤهلة للأولمبياد والتي تستضيفها مصر خلال شهر مارس المقبل.

وتستضيف مصر بطولة أفريقيا للناشئين والشباب و الكبار على صالة برج العرب بالإسكندرية خلال الفترة من ١٤ وحتى ١٩ مارس المقبل .

وكشف العميد ابراهيم عادل ان الدورة المؤهلة لأولمبياد باريس ستجمع بين قارة افريقيا واقونيسا خلال الفترة ٢٢ إلى ٢٤ مارس على الصالة الدولية ببرج العرب .

وأوضح إبراهيم عادل أن الدورة التأهيلية لأولمبياد باريس من المنتظر ان تشهد مشاركة ٢٣ دولة من قارة افريقيا بجانب ١٠ دول من قارة اقونسيا.

واضاف أنه من المقرر مشاركة مصر بما يقارب ١٠٦ لاعب و لاعبة في التصفيات من أجل المنافسة بقوة على مقاعد التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية.

على جانب آخر سافر أمس لاعب منتخب مصر للمصارعة عبد الطيف منيع الحاصل على برونزية بطولة العالم بصربيا ٢٠٢٣ و الموهل للمشاركة في أولمبياد باريس إلى رومانيا للانضمام لمعسكر مغلق يستمر حتى ١ مارس المقبب وذلك في إطار الاستعداد للمشارك في دورة الألعاب الأفريقية بغانا أكرا 2024.