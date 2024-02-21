أختيار جناح مجموعة الباتروس للفنادق الأفضل من حيث التصميم والأداء فى معرض اسطنبول الدولى للسياحة والسفر



اختتمت الدورة السادسة والعشرين لمعرض أسطنبول الدولى للسياحة والسفر بمشاركة قوية وتكريم خاص لمجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية الرائدة في مجال الضيافة في مصر والمغرب والمملوكة لرجل الأعمال كامل ابو على وقد تم أختيار جناح الباتروس كأفضل جناح من حيث التصميم والأداء لعارضى ٢٠٢٤ و الجدير بالذكر أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق قد شاركت فى معرض اسطنبول الدولي للسفر والسياحة ٢٠٢٤ و الذي أقيم في الفترة من ٦ - ٩ فبراير الجاري في مدينة اسطنبول بتركيا بجناح مميز فى رسالة واضحة بأن المجموعة تساند السياحة المصرية فى كل المعارض السياحية الدولية الخارجية ..

وفى نفس الاطار أشاد محمد عيد سليمان - مدير التسويق الاقليمى لمجموعة بيك الباتروس للفنادق بالمعرض وبكثافة الحضور من الشركات B2B وبالتنظيم المميز من الشركة العارضة و بحضور كبار المسئولين الأتراك وقد عقدت مجموعة بيك الباتروس للفنادق العديد من الاجتماعات مع كبريات شركات السياحة التركية لتحفيز الطلب على السفر الى مصر وبالأخص شرم الشيخ التى يعشقها الأتراك وبالطبع يأتى أزدياد الطلب على المنتج المصرى السياحى كأولى ثمار إجراءات تسهيل التأشيرات السياحية لمصر من السياح الاتراك سواء على شرم الشيخ أو الغردقة ..

والجدير بالذكر ايضا أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق ستشارك ببورصة برلين السياحية فى الفترة من ٥ - ٧ مارس القادم حيث يعتبر السوق الالمانى من اهم الأسواق السياحية فى البحر الاحمر …

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