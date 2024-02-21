اليوم.. الأهل والزمالك ضد إيستر كومبان والطلائع فى ثان جولات دور الـ8 بدوري الكرة الطائرة

تقام اليوم الأربعاء، مواجهات قوية على صعيد ثان جولات دور الـ 8 بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد 4 مواجهات .

و تشهد مواجهات هذا الدور لقاءات بين كلا من ، سموحة مع بتروجت وسبورتنج مع الاتحاد السكندرى والأهلى مع ايسترن كومبانى والزمالك مع طلائع الجيش .

و قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر تعديل موعد منافسات سوبر السيدات ليقام يومى 24 و26 فبراير الجارى بدلا من 29 فبراير و1 مارس المقبل.

وخاطب مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الجهات الأمنية من أجل حضور 2000 مشجع فى مباراة السوبر المحلى للرجال والسيدات، المحدد له الأسبوع المقبل، خاصة فى النهائى، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

ويقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 24 ، 26 فبراير الجاري بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.