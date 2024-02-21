الحوثيون يهاجمون سفن حربية أمريكية ومواقع "حساسة" داخل إسرائيل

أعلنت جماعة الحوثيون اليمنية، اليوم الثلاثاء، مهاجمة سفن حربية أمريكية وأخرى إسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي بالطائرات المسيرة والصواريخ، بالتزامن مع استهداف مواقع وصفتها بـ "الحساسة" في إسرائيل.

وأكدت في بيان نشر ب منصة "إكس"، إن "سلاح الجو المُسير بالقوات المسلحة اليمنية [التابعة للجماعة] نفذ عمليةً عسكريةً بعددٍ من الطائرات المُسيرة على عددٍ من السفن الحربية الأمريكية المعادية في البحرين الأحمر والعربي".

وأضاف: "نفذ سلاح الجو المُسير كذلك عملية استهدافٍ لمواقع حساسة للعدو الإسرائيليِ [إيلات] جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بعدد آخر من الطائرات المُسيرة".

وذكرت أن "القوات البحرية نفذت عملية استهداف لسفينة إسرائيلية "إم إس سي سيلفر" في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".