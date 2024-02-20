Samsung ترقي قدرات هواتفها وأجهزتها اللوحية وسماعات الأذن الصوتية

أعلنت شركة سامسونج عن مجموعة متنوعة من التحديثات المصممة لتعزيز القدرات الصوتية لأجهزتها، بدءًا من قدرة Galaxy Buds التي يمكن أن تسهل التواصل بلغة أخرى. أطلقت الشركة ميزة جديدة تسمى Live Translate مع سلسلة Galaxy S24، والتي يمكن للأشخاص استخدامها كمترجم فوري للمكالمات الهاتفية، على سبيل المثال، إلى مطعم في بلد أجنبي يزورونه. قريبًا، سيتمكن مالكو Galaxy S24 من استخدام هواتفهم كأداة ترجمة فورية للمحادثات الشخصية إذا قاموا بإقران أجهزتهم بسماعات Galaxy Buds المحدثة.

عندما يستمع المستخدمون إلى الشخص الآخر من خلال سماعات الأذن الخاصة بهم، فسوف يسمعون الكلمات المترجمة إلى لغتهم الخاصة. وفي الوقت نفسه، يمكن للشخص الآخر سماعها بلغته من خلال مكبر صوت الهاتف. يمكن للمستخدم أيضًا تبديل ترتيب الكلام أثناء المحادثة من خلال النقر على Galaxy Buds. تقول سامسونج أن هذا يلغي الحاجة إلى تمرير الهاتف ذهابًا وإيابًا عند محاولة التحدث بلغتين مختلفتين. عندما اختبرنا الترجمة المباشرة على هاتف Galaxy S24 من خلال مكالمة هاتفية، واجهنا تأخرًا ملحوظًا قبل أن يفسر نظام سامسونج المحوسب كلماتنا. ومع ذلك، قد يكون هذا أداة قيمة للمسافرين الذين يزورون البلدان الأجنبية.

وكشفت الشركة أيضًا أنها تعمل على توسيع دعم Auracast لهواتفها وطاولاتها، بما في ذلك سلسلة Galaxy S24. Auracast هي تقنية Bluetooth تتيح للمستخدمين بث الصوت من الأجهزة، مثل الهواتف وأجهزة التلفزيون، إلى عدد غير محدود من سماعات الرأس ومكبرات الصوت وسماعات الأذن القريبة. أتاحت سامسونج هذه التكنولوجيا في البداية لأجهزة التلفاز الذكية الخاصة بها فقط. مع تحديث Galaxy Buds هذا، سيتمكن المالكون من استخدام Auracast لنقل الصوت من أجهزتهم المحمولة إلى سماعات أذن متعددة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن مستخدمو Galaxy Buds2 Pro وBuds2 من الاستمتاع بتقنية 360 Audio إذا قاموا بإقران سماعات الأذن الخاصة بهم مع بعض طرازات تلفزيون Samsung Neo QLED وQLED وOLED. ومن خلال القيام بذلك، ستتمكن سماعات الأذن الخاصة بهم من تتبع حركات رؤوسهم للحصول على تجربة مشاهدة أو استماع غامرة. أخيرًا، سيتمكن مستخدمو Galaxy Buds2 Pro من استخدام ميزة Auto Switch من سامسونج لتبديل اتصالهم تلقائيًا بين الأجهزة اللوحية للشركة وأجهزة Galaxy Books وأجهزة التلفزيون وهواتفها إذا كانوا بحاجة إلى إجراء مكالمة هاتفية. تشق هذه الميزات طريقها إلى مستخدمي Galaxy Buds2 Pro وBuds2 وBuds FE بدءًا من أواخر فبراير.