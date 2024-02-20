ICT Misr وIoT Misr تشاركان في مؤتمر Fortinet Security Day كراعٍ فضّي

تشارك كل من "ICT Misr" المتخصصة في مجال تكامل النظم، و"IoT Misr" المتخصصة في المدن الذكية وإنترنت الأشياء، في المؤتمر السنوي لشركة "فورتينت" العالمية المتخصصة في حلول الأمن السيبراني، للتقارب بين الشبكات والأمن، بعنوان "Fortinet Security Day" والذي يحظى بالرعاية الفضية من شركتي "ICT Misr" و"IoT Misr".

تحرص شركة "ICT Misr" على تحقيق أعلى معايير الأمان لضمان سرية وتأمين المعلومات لدى مختلف عملائها من كافة القطاعات ولا سيما القطاعات المالية والمصرفية والقطاعات الأكثر حيوية بما يتطلب التعاون مع أكبر وأفضل مزودي خدمات أمن المعلومات والأمن السيبراني على مستوى العالم، بما في ذلك التعاون الكبير مع شركة "فورتينت" العالمية المتخصصة في حلول الأمن السيبراني.

كما تشهد خدمات شركة "IoT Misr" المتخصصة في المدن الذكية وإنترنت الأشياء، تفوقاً ملحوظاً في عمليات الأمن والتأمين التقني للبنى التحتية وخطوط الإنتاج الأكثر حيوية في كافة القطاعات الرئيسية الهامة ولا سيما قطاعات المدن الذكية والبترول والطاقة والغاز الطبيعي والأدوية، لضمان العمل الآمن لخطوط الإنتاج الرقمية دونما أي أعطال أو أخطاء قد تنشأ بسبب الهجمات السيبرانية على خطوط الإنتاج والآلات والمعدات والبنى التحتية المتصلة بالإنترنت.

وأعرب محمد المفتي رئيس مجلس إدارة شركة ICT Misr، عن اعتزازه بتقديم الرعاية الفضية لمؤتمر "Fortinet Security Day" الذي يعكس حجم الشراكة والتعاون الكبير بين شركة "ICT Misr" وشركة "فورتينت" العالمية المتخصصة في حلول الأمن السيبراني، كواحدة من أبرز الشراكات العالمية لضمان أفضل تأمين سيبراني لكافة الخدمات المقدمة لعملاء ICT Misr.

وقال عمرو نور رئيس مجلس إدارة IoT Misr، إن الرعاية الفضية لمؤتمر "Fortinet Security Day" تعكس حرص الشركة على التواجد الفعّال في كبرى المؤتمرات والفعاليات العالمية المعنية بالتكنولوجيا والأمن السيبراني، لدعم التعاون والشراكة مع المؤسسات العالمية الرائدة لضمان تقديم أفضل معايير التأمين الرقمي على مستوى جميع أعمال IoT Misr.

وينعقد مؤتمر "فورتينت" بعنوان Fortinet Security Day بمشاركة عملائها وشركائها في مصر، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024، على أن يقام في المتحف المصري الكبير، كما يستضيف الحدث مجموعة من الندوات والجلسات النقاشية، ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 700 متخصص في مجال الأمن السيبراني من قطاعات عديدة.