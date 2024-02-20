الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

معرض للفن الرقمى بأسلوب نجلاء الخولى فى الأوبرا

بوابة الوفد الإلكترونية

تفتتح الدكتورة نجلاء محمد الخولي معرضها المقام بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بالأوبرا تحت عنوان بين العضوي والهندسي.. صراع وإيقاع

 يقام المعرض وذلك في السادسة مساء الخميس 22 فبراير ويستمر حتى الخميس 29 فبراير .

يضم المعرض حوالى 15 لوحة منفذة باستخدام اسلوب الديجتال ارت ( الفن الرقمى ) وتعتمد على ابراز العلاقات التشكيلية بين الخطوط والمساحات بنوعيها العضوى والهندسي من خلال مساراتها المتعددة  والمختلفة .

 

 

يذكر ان الدكتورة نجلاء محمد الخولي مدرس مساعد بقسم التربية الفنية لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس ، شاركت في العديد من المعارض الجماعية وتنظيم المؤتمرات العلمية بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس ،  عضو بالعديد من الهيئات والمؤسسات منها نقابة التشكيليين ، جمعية محبي الفنون الجميلة ، النقابة العامة للخطاطين ، المركز الدولي لرواد الفن التشكيلي ، رئيس معيار الطلاب بوحدة ضمان الجودة بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس وغيرها .

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