الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الأمن يضبط 197 قطعة سلاح نارى بحوزة 176 متهما

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت أجهزة الأمن، شن الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

 

 قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، أسفرت عن ضبط (197 قطعة سلاح نارى بحوزة 176 متهما) وذلك على النحو التالى:

 

(9) بنادق آلية.

(27) بندقية خرطوش.

(12) طبنجة.

(149) فرد محلى.

(318) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(258) قطعة سلاح أبيض.

 

مواد متعلقة

رصد 363 قضية مخدرات خلال حملات أمنية

القبض على 413 تاجر مخدرات خلال حملات موسعة بالمحافلظات

تحرير 12 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط بؤرة إجرامية بمرسى مطروح

حقيقة تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين

نتائج الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

ضبط 28 قضية إتجار بالنقد الأجنبى بقيمة 24 مليون جنيه

سقوط شخصين بتهمة غسل 60مليون جنيه حصيلة النصب على راغبى السفر بالإسكندرية
الجريدة الورقية