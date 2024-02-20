الأمن يضبط 197 قطعة سلاح نارى بحوزة 176 متهما

واصلت أجهزة الأمن، شن الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، أسفرت عن ضبط (197 قطعة سلاح نارى بحوزة 176 متهما) وذلك على النحو التالى:

(9) بنادق آلية.

(27) بندقية خرطوش.

(12) طبنجة.

(149) فرد محلى.

(318) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(258) قطعة سلاح أبيض.