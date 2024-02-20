محافظ أسيوط: استكمال رصف شارع الجمهورية بساحل سليم ضمن الخطة الاستثمارية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال الرصف مركز ساحل سليم في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ضمن الخدمات التي نعمل على تقديمها للمواطنين بالقطاعات المختلفة للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق تنفيذاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتاً إلى استكمال كافة الخدمات وتوفير المرافق الأساسية ومتابعة المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع وتذليل العقبات مشيراً إلى العمل على رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وتسهيل الحركة المرورية وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية.

وأكد محافظ أسيوط، نه تم استكمال رصف ووضع الطبقة الأسفلتية بشارع الجمهورية بمركز ومدينة ساحل سليم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية وذلك عقب التأكيد من سلامة البنية التحتية والمرافق وتنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وإزالة التعديات ووضع التربة الزلطية وكشط وصنفرة الطريق وتسويته وتمهيده قبل وضع ورش الطريق بمادة المازوت ووضع طبقة الأسفلت النهائية وذلك بإشراف أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابه ومسئولي وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتخفيف الزحام المروري وتحسين المظهر الجمالي وهو ما سيساهم في تحسين الطرق والشوارع وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين مشيراً إلى ضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لأعمال ومراحل تنفيذ أعمال الرصف حتى نهو الأعمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المقررة ووفقاً للجدول الزمني المقرر.