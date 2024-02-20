محرم وشركاه تعين السفير شريف البديوي مستشارا أول للمجموعة لشئون الخليج العربي وتركيا وباكستان

أعلنت مجموعة محرم وشركاه (M&P)، المجموعة المتخصصة في مجال السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، عن تعيين السفير شريف البديوي في منصب مستشار أول للمجموعة لشئون الخليج العربي وتركيا وباكستان.

يُعد تعيين البديوي إضافة هامة للمجموعة، بناءً على ما يتمتع به من خبرات واسعة اكتسبها بعد توليه العديد من المناصب الدبلوماسية الهامة.

عمل شريف البديوي سفيرًا لمصر في الإمارات في الفترة من 2018 إلى 2022، وقبل ذلك قنصلًا عامًا لمصر في دبي من عام 2012 إلى عام 2016، كما عمل في سفارات مصر في دول اليونان والكويت وبلجيكا، البديوي حاصل على وسام الاستقلال من الطبقة الأولي من سمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

قالت هالة عبد الودود، الرئيس التنفيذي لمجموعة محرم وشركاه (M&P) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا انضمام السفير شريف البديوي لمجموعة محرم وشركاه (M&P) الذي تمثل خبراته إضافة قيّمة لمجموعتنا، خاصة مع تزايد إقبال المستثمرين على المنطقة، وتنامي العلاقات العربية التركية".

وقال السفير شريف البديوي: "اتطلع لهذا المنصب الهام الذي أكلل به مسيرتي المهنية، اتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وباكستان، بهدف تعزير تواجد الشركة وترسيخ العلاقات مع عملائها وخلق فرص استثمارية وزيادة التعاون المشترك".