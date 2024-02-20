بجوائز 30 الف دولار.. 6 شركات ناشئة في الترشيحات النهائية لـ Underdog

أعلنت إندرايف، وهي منصة عالمية للتنقل والخدمات الحضرية عن القائمة النهائية لـ 20 مرشح لجائزة Underdog Tech، والتي تتضمن ست شركات مصرية ناشئة وشركة عراقية.

وأطلقت إندرايف جائزة Underdog Tech بهدف دعم الشركات الناشئة التكنولوجية الناجحة التي تزدهر على الرغم من مواجهة تحديات مثل الموارد المحدودة وعدم الوصول إلى التمويل وايضاً عدم القدرة على المشاركة في المؤتمرات والفعاليات التكنولوجية الهامة بسبب موقعها.

قالت إيكاترينا سميرنوفا، رئيسة جائزة Underdog Tech: "جائزة Underdog Tech، هي جائزة مختصة بعالم الشركات الناشئة التكنولوجية، كما كانت إندرايف في الماضي، من خلال هذه الجائزة، نريد دعم الشركات وإطلاق العنان للإمكانات البشرية من مناطق أخرى وتمكين المؤسسين الذين قد لا يكونوا تخرجوا من هارفارد أو مؤسسات تعليمية كبيرة من الإيمان بأنفسهم وبدورهم في أنهم أيضًا يمكنهم تغيير العالم، نحن نبني معًا عالمًا أكثر تنوعًا وشمولًا، يأخذ في الاعتبار مصالح العديد من المجتمعات والأشخاص المختلفين، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في أبعد أماكن العالم".

تقدم Underdog Tech، للفائزين جوائز نقدية يتراوح قدرها 30,000 دولار و20,000 دولار و10,000 دولار على التوالي للمركز الأول والثاني والثالث، بالإضافة إلى مساعدات أخرى، بما في ذلك التدريب من قبل خبراء الصناعة والدعم المتعلق بالتسويق والعلاقات العامة، سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة Underdog Tech لعام 2024 في الأول من أبريل 2024.

قائمة المرشحين لجائزة Underdog Tech عام 2024:

1. عمر أحمد عبد الواحد وابراهيم كريم عيد من مصر: المؤسسون المشاركون والرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لـ شركة Valify Solutions، وهي شركة مصرية متخصصة في تكنولوجيا البنية التحتية التكنولوجية، حاليًا هي الشركة الرائدة في السوق في مصر، وتقدم Valify خدماتها للمؤسسات المالية وشركات الاتصالات ومنصات التجارة الإلكترونية، فضلاً عن الشركات في العديد من قطاعات الصناعة الأخرى.

2. مصطفى داود من مصر: المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Dentolize، وهي حلول إدارة ممارسة طب الأسنان قابلة للتخصيص بالكامل لتلبية احتياجات العملاء وتمكّن أطباء الأسنان من تبسيط عملياتهم المالية والتشغيلية.

3. أشرف بخيت من مصر: المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ O7 Therapy، وهي شركة ناشئة تتخصص في توفير خدمات الطب النفسي من خلال منصتها الرقمية تقدم O7 Therapy العلاج عبر الإنترنت وبرامج الصحة النفسية للشركات وتمكن الناطقين بالعربية من بناء أكبر مؤسسة للصحة العقلية في الشرق الأوسط.

4. أخلد محمد الأبحر من مصر: مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Egrobots، وهي منصة زراعية تمكّن الفلاحين من زيادة إنتاجهم باستخدام موارد أقل، من خلال البيانات والتحليلات، وتقدم حلول لـ تحسين استدامة المزارع وتقليل التكاليف ومعالجة تحديات الأمن الغذائي. تقوم Egrobots بـ تقليل هدر الموارد، وتحسين استخدام المياه والمبيدات الحشرية، لتقليل تسرب المواد الكيميائية.

5. محمد طارق محمد عبد الظاهر من مصر: شريك مؤسس لشركة P-vita، وهي شركة ناشئة مبتكرة تعمل على إعادة تدوير النفايات الزراعية لإنتاج مواد خام لصناعة مستحضرات التجميل والصناعة الغذائية.

6. عبد الرحمن رشوان من مصر: مؤسس ورئيس المنتج في شركة Credify، وهي شركة ناشئة تمكّن المقرضين الرقميين من الاستفادة من البيانات البديلة، وتحسين تقييم الجدارة الائتمانية الخاصة بهم في التطبيق.

7. بسيمة عبد الرحمن من العراق: مؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة KESK، وهي شركة ناشئة تبني أول منصة للطاقة الخضراء في العراق. تجمع KESK بين تقنيات الطاقة الشمسية والحوسبة السحابية لبناء مشاريع للطاقة البديلة وتوليد إيرادات جديدة.

8. فيكتور خواريز من جواتيمالا: مؤسس TuConsejeria، وهي شركة ناشئة تركز على توفير الدعم النفسي والصحي الشامل للمجتمع الهيسباني، وبالأخص النساء والشباب، وتعمل على معالجة قضايا مثل التنشئة والأسرة والتدريب على المواطنة والتثقيف الجنسي ومنع العنف (التنمر) والمساواة بين الجنسين والتعليم، ومساعدة المستخدمين على التحدث عن قضايا صحتهم النفسية.

9. إلميرا سفاروفا من تشيلي: مؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة Rarus Health، وهو نظام بيئي رقمي يساعد على تحسين تشخيص الأمراض ومساعدة عائلات الأطفال الذين يعانون من أمراض وراثية نادرة وتوليد بيانات لتسريع تطوير العقاقير والعلاجات الجينية.

10. كارلوس أندريس غارسيا إغواران من كولومبيا: مؤسس Numera، وهي منصة تمكن الشركات من أتمتة عملياتها المحاسبية، وتبسيط المهام اليومية مثل إرسال واستلام الفواتير وتسوية الضرائب والرواتب، وإنشاء تقارير إدارية دقيقة وموثوقة من بيانات مركزية.

11. أموس موثوني كيماني، من كينيا: المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لتطبيق TausiApp، وهو تطبيق يوفر خدمات التجميل حسب الطلب للعملاء الذين ليس لديهم وقت للذهاب إلى صالون تجميل بتوفير الخدمات في المنزل والعمل.

12. رويخاناتون نافيا من إندونيسيا: مؤسسة والرئيس التنفيذي لـ Crustea، وهي شركة ناشئة تستفيد من تكنولوجيا التهوية الصديقة للبيئة مع التقنيات الذكية التي توفرها ادوات انترنت لدعم النظم البيئية المتقدمة للزراعة، والتي تساهم في الزيادة الإنتاجية لـ مزارعي الأحواض وخفض التكاليف التشغيلية.

13. تشاندرامولي ساماثام من الهند: مؤسس شركة Caare، وهي شركة تهدف إلى جعل الرعاية الصحية الأساسية متاحة للمجتمعات الريفية وكبار السن من خلال تقديم مجموعة كاملة من الخدمات الصحية عبر منصتها الإلكترونية.



14. رويفورد موتيجي من كينيا: المؤسس المشارك ورئيس البرامج في Vermi-Farm Initiative، والتي توفر للمزارعين الصغار حلولًا مستدامة ومبتكرة في مجال التكنولوجيا الزراعية لمساعدتهم على زيادة إنتاج المحاصيل وتقليل استخدام المياه، مع إيجاد طرق للوصول إلى السوق للمنتجات الفائضة.

15. سادمان صادق من بنغلاديش: مؤسس Digital Innovation for Impact، وهي شركة ناشئة تمكّن المزارعين الصغار من خلال تزويدهم ببيانات جوية وزراعية وتكنولوجية قيمة لمساعدتهم على التخفيف من تعرضهم لمخاطر التغير المناخي.

16. جوليان غارسيا من الأرجنتين: المؤسس المشارك لشركة Wiolit، وهي شركة ناشئة تهدف إلى تقليل هدر الطعام في المقاصف المؤسسية من خلال توفير منصة للشركات يمكنها من خلالها مراقبة استهلاكهم للطعام وضبط الإنتاج وفقًا لذلك للمساعدة في تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات.

17. بيبلاب كاركي من الولايات المتحدة: المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Hyperce، وهي شركة ناشئة توفر حلول تجارة إلكترونية مبتكرة وشخصية للشركات بجميع الأحجام، بهدف معالجة تحديات تكنولوجيا التجارة الإلكترونية التقليدية من خلال تقديم حلول متطورة وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتخصيص بشكل كبير وسهلة الإدارة.

18. فيليبي كاستانيدا من تشيلي: الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة GLIBER، وهي شركة تكنولوجيا مالية تقدم خدمات مالية لموظفين المستقلين والملتزمين بـ مهام قصيرة لفترة زمنية محددة ، مما يساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية بشكل أفضل مع تمكين أصحاب العمل من تقليل نسبة الموظفين أو العمالة.

19. كونستانتين فيدوسيف، مقره في الولايات المتحدة: شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Visionary، وهي خدمة تخزين الطاقة بالإضافة إلى استخدام خدمة السحابة - خدمة تخزين البيانات خارج الموقع الالكتروني- لشركات شبكات الطاقة التي تعمل على شبكات توزيع الطاقة ذات الجهد المنخفض.

20. ساول بانياغوا-لابينتا من بوليفيا: شريك مؤسس ورئيس المبيعات في شركة VAKA، وهي منصة تربط المزارعين بـ المستثمرين، مما يساعد المستثمرين على تمويل مشاريع زراعية بسهولة أكبر ويساعد المزارعين على زيادة القدرة الإنتاجية من خلال الحصول على تمويل متزايد ومشورة فنية.

جائزة Underdog Techهي مبادرة غير ربحية تابعة لشركة إندرايف، وهي منصة عالمية للتنقل والخدمات الحضرية، والتي تعمل في أكثر من 700 دولة في 46 مدينة. تم تحميل تطبيق إندرايف أكثر من 200 مليون مرة، وهو ثاني تطبيق للنقل الذكي الأكثر تحميلًا في عام 2023، جائزة Underdog Techهي جائزة دولية، تم إطلاقها في عام 2023، لتكريم مؤسسي أفضل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الموجودة خارج مراكز التكنولوجيا الرئيسية ومجتمعات الشركات الناشئة في العالم.