جنوب أفريقيا: إسرائيل ضاعفت عدد المستوطنين في الضفة بالمخالفة للقوانين الدولية

قال عضو فريق دفاع جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل ضاعفت عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما يخالف القوانين الدولية، نقلا عن قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

الاحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب انتهاكات واضحة للقوانين الدولية والإنسانية.

امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكا واضحا

وأكد أن امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكا واضحا للبند الـ14 من قانون حقوق الإنسان.