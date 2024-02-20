الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

جنوب أفريقيا: إسرائيل ضاعفت عدد المستوطنين في الضفة بالمخالفة للقوانين الدولية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

قال عضو فريق دفاع جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل ضاعفت عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما يخالف القوانين الدولية، نقلا عن قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

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نائب رئيس برلمان جنوب إفريقيا: إسرائيل ملزمة باحترام قرارات محكمة العدل الدولية

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بث مباشر.. محكمة العدل الدولية تواصل محاكمة إسرائيل على جرائم احتلالها لفلسطين

الاحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب انتهاكات واضحة للقوانين الدولية والإنسانية.

امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكا واضحا

وأكد أن امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكا واضحا للبند الـ14 من قانون حقوق الإنسان.

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