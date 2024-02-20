الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الإغاثة الطبية: مئات الآلاف في شمال القطاع يعانون نقصًا حادًا بالغذاء

غزة
غزة

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين لدفعهم للنزوح إلى مناطق عديدة.

txt

رئيس وزراء فلسطين: 3 رؤساء جامعات و95 أستاذًا استشهدوا في حرب غزة

txt

كرم جبر : الإعلام العربى لعب دورًا كبيرًا فى إظهار الحقيقة فى حرب غزة

الحصار الإسرائيلي ما زال مطبقًا على القطاع

وأضاف «ياغي»، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحصار الإسرائيلي ما زال مطبقًا على القطاع ما قلل حجم المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن مئات آلاف الفلسطينيين شمال القطاع يعانون نقصًا حادًا في الغذاء.

مئات الأطفال يعانون سوء التغذية 

وأشار إلى أن مئات الأطفال يعانون سوء التغذية الحاد جراء نقص المواد الغذائية، كما أن الوضع في مستشفيات القطاع كارثي والمراكز الصحية تعمل بشكل جزئي.

الجريدة الورقية