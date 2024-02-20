الإغاثة الطبية: مئات الآلاف في شمال القطاع يعانون نقصًا حادًا بالغذاء

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين لدفعهم للنزوح إلى مناطق عديدة.

الحصار الإسرائيلي ما زال مطبقًا على القطاع

وأضاف «ياغي»، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحصار الإسرائيلي ما زال مطبقًا على القطاع ما قلل حجم المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن مئات آلاف الفلسطينيين شمال القطاع يعانون نقصًا حادًا في الغذاء.

مئات الأطفال يعانون سوء التغذية

وأشار إلى أن مئات الأطفال يعانون سوء التغذية الحاد جراء نقص المواد الغذائية، كما أن الوضع في مستشفيات القطاع كارثي والمراكز الصحية تعمل بشكل جزئي.