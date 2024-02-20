الأهلى يواجه سبورتنج في ربع نهائى كأس مصرلـ سيدات الطائرة

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره سبورتنج السادسة مساء اليوم الثلاثاء فى ربع نهائى منافسات بطولة كأس مصر للموسم المحلى 2023 / 2024 .

تأهل إلى الدور نصف النهائى من قبل فرق ، الشمس و الزمالك ووادى دجلة الذى ينتظر الفائز من لقاء الأهلى أمام سبورتنج.

قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر تعديل موعد منافسات سوبر السيدات ليقام يومى 24 و26 فبراير الجارى بدلا من 29 فبراير و1 مارس المقبل.

وخاطب مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الجهات الأمنية من أجل حضور 2000 مشجع فى مباراة السوبر المحلى للرجال والسيدات، المحدد له الأسبوع المقبل، خاصة فى النهائى، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

ويقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 24 ، 26 فبراير الجاري بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.