الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نتيجة رياض الأطفال المرحلة الخامسة

رياض الأطفال
رياض الأطفال

نتيجة رياض الأطفال المرحلة الخامسة.. يكثف أولياء الأمور البحث عن نتيجة رياض الأطفال المرحلة الخامسة، يأتي ذلك عقب إعلان محافظة القاهرة، ظهور نتيجة المرحلة الخامسة لرياض الأطفال للعام الدراسي 2023-2024.

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وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد حفل تكريم معلمات رياض الأطفال والطلاب

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ورشة العمل تدريبية لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال الجدد

طريقة الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال 

ويمكن الاستعلام عن النتيجة يكون من خلال الرقم القومي للطفل، الرابط المعلن من مديرية التربية والتعليم عن نتيجة تقديم الطلاب في جميع مناطق المحافظة من هنا.

شروط القبول برياض الأطفال 

سداد المصروفات في البريد أو المدرسة خلال 15 يومًا.

 لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولي الأمر.

لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.

يُمنع دفع أي تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.

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الجريدة الورقية