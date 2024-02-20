نتيجة رياض الأطفال المرحلة الخامسة.. يكثف أولياء الأمور البحث عن نتيجة رياض الأطفال المرحلة الخامسة، يأتي ذلك عقب إعلان محافظة القاهرة، ظهور نتيجة المرحلة الخامسة لرياض الأطفال للعام الدراسي 2023-2024.

طريقة الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال

ويمكن الاستعلام عن النتيجة يكون من خلال الرقم القومي للطفل، الرابط المعلن من مديرية التربية والتعليم عن نتيجة تقديم الطلاب في جميع مناطق المحافظة من هنا.

شروط القبول برياض الأطفال

سداد المصروفات في البريد أو المدرسة خلال 15 يومًا.

لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولي الأمر.

لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.

يُمنع دفع أي تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.