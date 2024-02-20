وزير الشباب والرياضة يشهد ختام فاعليات العروض الرياضية

بمشاركة " ١٥٠٠ " من طلاب الكليات المتخصصة والمعاهد والمدارس الرياضية والازهرية..

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ختام فاعليات العروض الرياضية لطلبة كليات ومعاهد ومدارس التربية الرياضية والأزهرية وذلك بصالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة السادس من اكتوبر.

وابدي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي سعادته واعتزازه بالتعاون مع الكليات والمعاهد والمدارس الرياضية المتخصصة فى اخراج هذه الفاعليات الرياضية المبهرة .

شارك في الفاعليات الرياضيةوالتى انطلقت فى ال١٧ من فبراير الجاري واشرف على تنظيمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الادارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة ، وبمشاركة عدد 17 كليه تربيه رياضية بنين بنات على مستوى الجمهورية وعدد 14 معهد ازهري بالاضافة الى عدد 15 مدرسه رياضية بإجمالي مشاركات بلغ "١٥٠٠ " طالب وطالبة بجميع المستويات .

وجاءت نتائج المسابقة على مستوى كليات التربية الرياضية "بنين" احتل المركز الاول كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية فيما جاء بالمركز الثانى كفر الشيخ وبالمركز الثالث الفيوم .

وعلى مستوى منافسات كلية التربية الرياضية " بنات " حصدت كلية التربية جامعة العريش المركز الاول بينما جاءت جامعة المنوفية بالمركز الثانى واحتل المركز الثالث جامعة بنها .

وعلى مستوي المدارس الرياضية" بنين"

جاءت مدرسة تربية رياضية الفيوم بالمركز الاول وحلت بنها بالمركز الثانى وجاءت الجيزة فى المركز الثالث .



وعلى مستوي منافسات مدارس تربية رياضية " بنات"

جاءت مدرسة الفيوم بالمركز الأول ، وجاءت بالمركز الثانى بورسعيد ، بينما حلت الإسكندرية بالمركز الثالث.

وعلى مستوي المدارس الازهرية " بنين "

جاءت الغربية بالمركز الاول بينما حلت الدقهلية بالمركز الثانى بينما جاءت اسوان بالمركز الثالث ، وفى مسابقة مدارس الازهر " بنات " حصد المركز الاول المنيا وجاء بالمركز الثانى بنى سويف واحتلت الغربية للمركز الثالث.

وحرص وزير الشباب والرياضة على تسليم الجوائز للفائزين فى نهاية الفاعليات وتكريم فريق العمل من وزارة الشباب والرياضة والمديريات المشاركة فى تنفيذ الفاعليات

حضر ختام الفاعليات الرياضية لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم والازهر والمعاهد الازهرية.