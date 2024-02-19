غدًا.. محاكمة طبيب نساء لاتهامه بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي

تبدأ محكمة جنح التجمع الخامس، غدًا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير، المتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي، داخل مستشفى بالتجمع الخامس، المتهم بالخطأ الطبي والإهمال.



وكان قد أصدرت النيابة العامة، قرارًا بإحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة ووفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.

ويشار إلى أن الداعية عبدالله رشدي، تقدم مؤخرًا، ببلاغ إلى النائب العام ضد مسؤول مستشفى شهير بالتجمع، وطبيب التخدير، وآخرين، بسبب تعطيل كشف الحقيقة وتأثيرهم على نتيجة الطب الشرعي، في واقعة وفاة زوجته نتيجة خطأ طبي.



وفي وقت سابق، قال الداعية الإسلامي عبد الله رشدي، إن هناك الكثير من الأشخاص طلبوا منه الحديث عن واقعة ما حدث ما زوجته والإهمال الطبي الذي تسبب في وفاتها، مؤكدًا أنه لم يكن سيتحدث عن الواقعة لولا خروج مدير مستشفى نسائم والحديث عن الواقعة، متابعا: من ارتكب خطأ يصلحه وكان يكيفيني أن يأتي من قام بالخطأ ويعتذر ويطلب الجلوس معانا ويقدم العزاء ويشوف طلباتنا ونحن لم نكن نطلب أي شيء.

أضاف “رشدي”، في فيديو منشور عبر صفحتها الشخصية، إلى أن المهمل يجب أن يعاقب ومن تسبب في وفاة زوجته ومن حرم أطفاله من والدتهم يجب أن يعاقب، قائلًا: أنا معايا طفل صغير حرم من أمه وأنا مخي بدء يتعب وبمشي في الشقة وبروح وأجي أبص في الهدوم والجزم بتاعت زوجتي.

أكد الداعية الإسلامي، أن هناك إجراءات قانونية قام بها وسيقوم بها خلال الفترة القادمة حتي يرجع حق زوجته، قائلًا: من أخطأ يجب أن يعاقب ومن يتحدث من المستشفى عن الواقعة دون وجه حق يجب أن يعاقب.