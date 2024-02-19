الإسماعيلي يُكرم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

حرص النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن على تكريم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة العميد حسام حسن في مباراة الزمالك والدراويش بالدوري الممتاز.



وسلم مسؤولو الدراويش حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، وسعفان الصغير، مدرب حراس مرمى المنتخب، قمصان الإسماعيلي مدون عليها أسمائهم.

وحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مباراة الإسماعيلي على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا و إبراهيم حسن مدير المنتخب و طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس و وليد بدر مدير إداري .