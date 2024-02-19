بلفظ خارج.. صبري فواز يشعل أزمة بسبب "ليالي سعودية مصرية" ورسالة مثيرة للجدل لتركي الشيخ

أثار الفنان صبري فواز جدلًا واسعًا بعد توجيه رسالة غامضة للمستشار تركي آل الشيخ، تعليقًا على حفل "ليالي سعودية مصرية" الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، بالتعاون بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه السعودية بحضور نجوم ونجمات الوطن العربي، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

صبري فواز يثير الجدل برسالة غامضة لتركي آل الشيخ: شكرًا

وكتب صبري فواز: "شكرًا تركي الشيخ ... شكرًا بجد ... إنك عرفتنا طريق دار الأوبرا المصرية"، متابعًا: "طب والله باشكره بجد .. دار الأوبرا المصرية ماشافتش كل الحلويات دي قبل كده"، الأمر الذي أثار حيرة متابعيه متسائلين عما إذا كان يقصد السخرية من آل الشيخ، أم كان يوجه له رسالة شكر بالفعل، ما تسبب في هجوم البعض عليه من خلال كتابة التعليقات السلبية على المنشور.

صبري فواز

صبري فواز عبر فيسبوك

صبري فواز عبر فيسبوك

رواد السوشيال ميديا بعد إقامة حفل “ليالي سعودية مصرية” في الأوبرا: قريب هايحطوا على قبة الأوبرا عقال كبير

وكانت أبرز التعليقات: "قريب هايحطوا على قبة الأوبرا عقال كبير.. الحمد لله انها لسة باسم دار الأوبرا المصرية .. امال بيقولوا فيه محطة مترو باسمها والناس عارفاها ليه .. انا استفزني قوي ليالي سعودية مصرية طب ماتمشيش معاك مصرية سعودية على اساس انها في مصر و كده .. ده على اساس ان مسرح الاوبرا كان مهجور .. داخل المسرح الكبير بالجلابية ما انت دافع بقى".

صبري فوازينفعل على متابعيه بلفظ خادش للحياء بعد الهجوم عليه بسبب رسالته لتركي الشيخ

سرعان ما أعرب فواز عن استيائه الشديد من هجوم الجمهور وتعليقاتهم السلبية على منشوره، بعد فهم معناه بشكل خاطيء، ما دفعه للرد على مهاجميه بمنشور آخر تضمن لفظًا خادشًا للحياء، قائلًا: "لما يقابلك بوست مش عارف تقرأه .. طنشه .. لكن تشتم وتزايد عشان انت مابتعرفش تقرا .. يبقى ...".

صبري فواز

صبري فواز عبر فيسبوك

حفل ليالي سعودية مصرية

على صعيد آخر، شهد حفل "ليالي سعودية مصرية" حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوطن العربي فكان أبرزهم عمرو دياب، وشيرين عبد الوهاب، وأحمد أبو هشيمة، وكريم عبد العزيز، وحميد الشاعرى، ومحمد فؤاد، ومصطفى كامل، وإلهام شاهين، ومنة شلبي، ومصطفي قمر، ومنى الشاذلى، وإسعاد يونس، ومي عز الدين، ومجدي الجلاد.

حفل "ليالي سعودية مصرية"

حفل "ليالي سعودية مصرية"

بالإضافة إلى حضور لميس الحديدي، ويسرا، وآمال ماهر، ود. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ورامي عادل إمام، ود. مدحت العدل، ونيللي كريم، وأشرف عبد الباقي، وهاني مهنا وابنته هنادي مهنا وزوجها خالد أحمد صالح، كما قام بتقديم فقرات الحفل الإعلامي عمرو أديب.