سوني تخسر 10 مليارات دولار بعد خفض مبيعات PS5

تم محو حوالي 10 مليارات دولار من قيمة شركة سوني الأسهم الأسبوع الماضي، بعد أن خفضت شركة التكنولوجيا اليابانية العملاقة توقعات مبيعاتها لوحدة التحكم الرائدة PlayStation 5 للسنة المالية.

قال المحللون، الذين اعتقدوا بالفعل أن هدف Sony PS5 كان نبيلًا للغاية، لـ CNBC إن المشكلة الأكبر بالنسبة للشركة هي انخفاض هوامشها في أعمال الألعاب الرئيسية.

أعلنت شركة سوني هذا الأسبوع أنها تتوقع الآن بيع 21 مليون وحدة من جهاز PS5 في السنة المالية المنتهية في مارس، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 25 مليون وحدة.

انخفضت أسهم الشركة بعد الإعلان، حيث تم محو حوالي 10 مليارات دولار من قيمة السهم منذ التخفيض المتوقع، وفقًا لحسابات CNBC باستخدام بيانات FactSet.

لكن المحللين كانوا يراقبون مقياسًا رئيسيًا آخر – هامش التشغيل في أعمال الألعاب – والذي جاء أقل بقليل من 6% لربع ديسمبر، وفقًا لحسابات CNBC. وفي المقابل، بلغ هامش التشغيل لشركة سوني أكثر من 9% في ربع ديسمبر من عام 2022.

وقال أتول جويال، محلل الأسهم في جيفريز، في مذكرة للعملاء يوم الأربعاء: "خفض توقعات الشحن لجهاز PS5.. ليس ما يخيب الآمال.. ما يخيب الآمال هو المستوى المنخفض" لهامش التشغيل.

أضاف أنه قبل الربع من يناير إلى مارس من عام 2022، كانت الهوامش في وحدة الألعاب حوالي 12% إلى 13% في السنوات الأربع السابقة.

قال جويال إن هامش الربح المكون من رقم واحد لشركة سوني في الربع الأخير موجود "على الرغم من الرياح الخلفية المختلفة التي كان من المفترض أن تدفع الهوامش نحو 20٪"، مضيفًا أن الوضع "مخيب للآمال للغاية".

وتشمل هذه الرياح الخلفية مبيعات ألعاب الطرف الأول، والتي أصبحت بشكل متزايد في شكل تنزيلات رقمية، بالإضافة إلى خدمة الاشتراك PS Plus ذات الهامش المرتفع، والتي تتطلب هامشًا يبلغ حوالي 50٪، وفقًا لجويال.

"إن إيراداتها (إيراداتها) من المبيعات الرقمية، والمحتوى الإضافي، والتنزيلات الرقمية هي أعلى مستوياتها على الإطلاق.. ومع ذلك، فإن هوامشها في أدنى مستوياتها منذ عقد من الزمن. قال جويال في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى CNBC: “هذا غير مقبول”.

وأشار جويال إلى أن الهامش الحالي لأعمال ألعاب سوني هو "ما يقرب من أدنى مستوياته خلال عقد من الزمن".

وتساءل المحلل كيف ظل هامش التشغيل لقسم الألعاب منخفضًا جدًا، مع كل هذه المنتجات ذات الهامش المرتفع.

قال سيركان توتو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Kantan Games الاستشارية للألعاب ومقرها طوكيو، إنه يعتقد أن تكاليف إنتاج الأجهزة قد انخفضت بالفعل، نظرًا لأن عمر PlayStation 5 يزيد عن ثلاث سنوات، وسيكون لشركة Sony وفورات حجم أفضل بحلول هذا الوقت.

وقال توتو إن أحد أسباب تقلص الهوامش في الآونة الأخيرة هو أن تكاليف إنتاج البرمجيات آخذة في الارتفاع.

بلغت تكلفة إنتاج لعبة Spiderman 2، التي صدرت العام الماضي وتنتجها شركة Insomniac Games المملوكة لشركة Sony، حوالي 300 مليون دولار، وفقًا لموقع الألعاب Kotaku، نقلاً عن عرض تقديمي داخلي تم تسريبه بعد أن اخترقت مجموعة من برامج الفدية الشركة.

قال توتو: "يبدو أن هذه الميزانيات كان لها تأثير كبير على هامش الألعاب بمرور الوقت".