ضبط المتهمين في مشاجرة مسلحة بأسيوط انتهت بإصابة شخصين ووفاة امرأة

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط من ضبط طرفين شاركا في مشاجرة مسلحة في إحدى قرى مركز أسيوط وتعود المشاجرة بين الجانبين بسبب خلافات جيرة بينهما، وقد أصيب أحد المزارعين بطلق ناري وتوفيت امرأة أخرى بسبب جروحها البالغة، كما أصيب رجل آخر بجروح ناجمة عن طلقة نارية وأصيبت امرأة أخرى أيضًا بإصابة بالغة بسبب إطلاق نار

وتمكنت قوات الشرطة في مديرية أمن أسيوط من القبض على طرفي المشاجرة المسلحة في إحدى قري مركز أسيوط، وذلك بعد أن نشبت المشاجرة بين جارين وانتهت بإصابة شخصين ووفاة امرأة وعُثر بحوزتهما على اثنتين من بنادق الألية.

وتم تقديم الإسعاف اللازم للمصابين ونقلهم إلى المستشفى، في حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين وضبط الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم. من المهم التأكد من اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في مثل هذه الحوادث الخطيرة التي تهدد سلامة المجتمع

وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.