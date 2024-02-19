fixed تطلق هويتها الجديدة بامتلاكها 4 شركات مبتكرة

كشفت مجموعة « فيكسد للاستثمار» عن إطلاق هويتها البصرية الجديدة في السوق المصري للتعريف بالهيكل التنظيمي لشركات المجموعة والمشاريع المشتركة، حيث أعلنت عن امتلاكها أربع شركات وهم: « فيكسد سوليوشنز- وفيكسد سايبرسيكيورتي- وفيكسد كلاود- وفيكسد للابتكارات والتطوير وريادة الأعمال».

قال المهندس محمود توفيق مؤسس المجموعة، إن « فيكسد للاستثمار»، بدأت العمل في السوق الإقليمي منذ عام 2007 وأتبعها تأسيس الكيان الاستثماري الذي يتبعه: فيسكد سوليوشنز المتخصصة في الحلول الرقمية المتكاملة، بالإضافة إلى فيكسد سايبرسيكيورتي والمتخصصة في الأمن الرقمي، وفيكسد كلاود المتخصصة في تقديم جميع خدمات الحوسبة السحابية والاستضافة وفيكسد للابتكارات والتطوير وريادة الأعمال.

وأضاف توفيق، أن « فيكسد للاستثمار fixed.global » ساهمت منذ عام 2020 في تأسيس وبناء شركة فيكسد مصر ش. م. م ضمن مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتتخصص فيكسد مصر في دعم المشروعات الاستراتيجية للتحول الرقمي بمصر، وتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني كشركة مرخص لها بذلك من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا على أن المجموعة تطمح حاليا إلى رقمنة المؤسسات من خلال التقنيات الحديثة التي تم تطويرها وتقديمها من قبل فريقنا المبتكر، وتقديم أفضل الحلول والممارسات للعملاء والشركاء الاستراتيجيين

وعن رؤية مجموعة « فيكسد للاستثمار fixed.global »، قال توفيق: «نحن نسعى إلى تقديم خدمات ومنتجات آمنة ومبتكرة وقيادة سوق الإستثمار الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونشر الوعي التكنولوجي ودفع التحول الرقمي»، مؤكدا على أن المجموعة تستهدف تقديم خدماتها في مجالات التحول الرقمي للقطاع الخاص بداية من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتركيز على دعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية.

ووصف توفيق «التحول الرقمي» بأنه لم يعد رفاهية لدى الشركات، موضحا أن الحلول والخدمات المتنوعة التي تقدمها « فيكسد للاستثمار» تساعد الشركات في كافة القطاعات سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر على تحسين أداء الفريق وتحقيق رضا العملاء، وخفض التكلفة عبر استخدام التقنيات الحديثة لتجنب هدر الموارد وزيادة الأرباح، وتحسين جودة البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي وذلك ما يسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية صحيحة.

وتابع المؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، أننا نتطلع دائماً إلى تنويع المحفظة الاستثمارية للمجموعة والدخول في مجالات مختلفة بهدف الابتكار ودعم جهود التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف قررت المجموعة المشاركة في تأسيس شركة فيكسد فودز للصناعات الغذائية للصناعات الغذائية، لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة بفاعلية.