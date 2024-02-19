التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والزمالك

انتهى الشوط الأول من مواجهة الإسماعيلي أمام الزمالك بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وظهر لاعبي الفريقين بصورة متواضعة للغاية، حيث كان هناك فقدان للكرة كثيرًا، بجانب تأثير أرضية الملعب على أداء اللاعبين خلال أحداث الشوط الأول من المباراة.

وسيطر الزمالك على الشوط الأول، حيث أضاع أوباما فرصة مؤكدة للتهديف، بعدما وضع الكرة في العارضة، فيما أهدر زيزو إنفراد بحارس مرمى الإسماعيلي أحمد عادل عبد المنعم.

وقام المدرب جوزيه جوميز بإخراج محمد شحاته ونزول سيف الدين الجزيري.

وكان الإسماعيلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد دسوقي - محمد نصر - عصام صبحي .

خط الوسط : عمر الساعي محمد بيومي - محمد عمار

الهجوم: نادر فرج - عبد الرحمن مجدي - إيريك تراوري.