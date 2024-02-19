هل HUAWEI FreeBuds Pro 3 الخيار الأفضل بسماعات الأذن اللاسلكية في 2024 (المواصفات)

هل تعلم أن هذا هو أفضل وقت لشراء سماعات الأذن اللاسلكية؟ حققت هواوي للتو ابتكارًا كبيرًا في عالم أجهزة الصوت اللاسلكية.

تقدم سماعات الأذن اللاسلكية المتميزة التي تم إطلاقها مؤخرًا HUAWEI FreeBuds Pro 3، ابتكارًا رائدًا جديدًا في جودة الصوت والعديد من التحسينات الأخرى التي تجعل التجربة الإجمالية ممتازة. أحد العوامل المقيدة لجودة صوت سماعات الأذن هو صغر حجمها، مما يجعل من الصعب ملاءمة مكبرات الصوت التي تنتج صوتًا عالي الدقة. لكن HUAWEI FreeBuds Pro 3 الجديدة تحل ذلك ببرامج التشغيل المزدوجة. جودة المكالمة هي مجال آخر شهد تحسنًا هائلاً، حيث تقدم سماعات الأذن الجديدة تحسينًا مضاعفًا بقدر مرتين ونصف عن سابقتها.

يأتي HUAWEI FreeBuds Pro 3 الجديد مزودًا ببرنامج تشغيل مزدوج Ultra-Hearing الذي ينتج أصواتًا غنية ومفصّلة. سوف تسمع أشياء لم تسمعها من قبل، من أعمق صوت جهير إلى أعلى بقدر ثلاثة أضعاف، دون أي تشويه أو تدخل. ستشعر وكأنك داخل الموسيقى، محاطًا بكل نغمة وآلة موسيقية.

تدعم سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 3 كل من نظاميّ L2HC 2.0 و LDAC™ بترميز عالي الدقة ومعتمد من قبل HWA و Hi-Res Audio Wireless. يمكن أن يصل معدل الإرسال الصوتي إلى 990 كيلوبايت في الثانية، مما يقلل من التأخير والتدهور في الإرسال الصوتي، مما يتيح الحفاظ على التفاصيل الإجمالية في الموسيقى بشكل جيد وتقديمها بدقة عالية.

هيكل قناة الأذن لكل شخص مختلفة، فبتالي إن الطريقة التي يستمتعون بها بالموسيقى مختلفة أيضًا. بعض الناس يحبون تشغيل موسيقاهم بصوت عالي. يرتدي البعض سماعات الأذن الخاصة بهم بشكل مريح، والبعض الآخر يعلقها قليلاً. كل هذا يمكن أن يؤثر على طريقة تجربة الصوت. لهذا السبب يمكن لسماعات HUAWEI FreeBuds Pro 3 ضبط الصوت باستخدام Triple Adaptive EQ بناءً على هذه الظروف للسماح لك بسماع الموسيقى بالطريقة التي كان من المفترض أن تُسمع بها. هذا يضمن أن كل نقطة تردد صوتي في الموسيقى مليئة بالتوتر، دون أي سحب، وأن الغناء وموسيقى الخلفية ذات طبقات واضحة. يمكنك سماع ارتفاع وانخفاض التفاصيل واختيار جميع الآلات المختلفة في السيمفونية.

HUAWEI FreeBuds Pro 3 صُممت بمزايا تهتم بجودة الصوت خلال المكالمات الصوتية. ميزة Pure Voice التي تمّ تطويرها، والتي تتضمن ميكروفونًا لتوصيل عالي الحساسية للصوت المنتقل عبر العظام والذي يُسمّى اختصارًا وحدة الالتقاط الصوتي أو VPU، تلتقط صوتك بدقة ووضوح مذهلين. يلتقط VPU عالي الحساسية صوتك من خلال الاهتزازات في الجمجمة أثناء التحدث. يتم وضعه بالقرب من قناة الأذن مقارنة بالنماذج السابقة لالتقاط صوت أكثر دقة. إنه الآن أفضل بمرتين ونصف مرة من النسخ السابقة، مما يجعل صوتك يصل بوضوح أكبر للمستمع.

تتميز سماعات الأذن أيضًا بخوارزمية الشبكة العصبية العميقة (DNN) الخاصة بشركة هواوي للمكالمات. هذا يعزز بشكل كبير قدرة سماعات الأذن على مواجهة المستويات العالية من الضوضاء المحيطة. سواء في مركز تسوق صاخب أو مترو أنفاق أو مطار أو حتى في ظروف عاصفة مثل الشاطئ أو ركوب الدراجات، سيعتقد الشخص الموجود على الطرف الآخر من المكالمة أنك في بيئة هادئة.

كان إلغاء الضوضاء النشط في الجيل السابق من HUAWEI FreeBuds Pro 3 هو الأفضل بالفعل في فئتها. لكن HUAWEI FreeBuds Pro 3 تنقل هذا إلى المستوى التالي مع Intelligent ANC 3.0 المطوّر. تتميز بميزة إلغاء الضوضاء التكيفية الذكية التي تضبط إلغاء الضوضاء على محيطك وأسلوب ارتدائك. تعمل خوارزمية إلغاء الضوضاء التكيفية للذكاء الاصطناعي المحدثة جنبًا إلى جنب مع نظام إلغاء الضوضاء الهجين ثلاثي الميكروفون لتقديم إلغاء الضوضاء التكيفي في الوقت الفعلي. إنه مثل تصميم ملابس مخصصة لكل مستخدم، مما يضمن ملاءمة مثالية وإلغاء الضوضاء المخصص في جميع السيناريوهات. يمكنك ضبط الضوضاء غير المرغوب فيها وضبط ما يهم، سواء كنت على متن طائرة أو قطار أو شارع مزدحم.



HUAWEI FreeBuds Pro 3 أخف بنسبة 5٪ من الجيل السابق، ويزن كل منها 5.8 جرام فقط. تصميم نهاية السماعة تجعل التحكم سهلاً وبديهيًا. كما أن علبة الشحن أصغر بنسبة 4.5٪ من سابقتها، مما يجعلها أكثر إحكاما وسهولة في التخزين. تأتي سماعات الأذن مع أربعة أزواج من أطراف السيليكون التي يمكن أن تناسب مجموعة واسعة من قنوات الأذن، بما في ذلك أطراف الأذن الجديدة بحجم صغير جدًا XS. تجعل هذه الخيارات مقدمة السماعة الأذن أكثر راحة وأمانًا لمزيد من المستخدمين.

الصوت الرائع وإلغاء الضوضاء ميزات جيدة. ولكن لإبقاء نفسك مستمتعًا دون انقطاع، فأنت بحاجة أيضًا إلى بطارية طويلة الأمد. يمكن أن تمنحك HUAWEI FreeBuds Pro 3 ما يصل إلى 6.5 ساعة من التشغيل مع إيقاف تشغيل ANC، أو ما يصل إلى 4.5 ساعة مع تشغيل ANC. مع علبة الشحن، يمكنك الحصول على ما يصل إلى 31 ساعة من التشغيل مع إيقاف تشغيل ANC، أو ما يصل إلى 22 ساعة مع تشغيل ANC.

تدعم HUAWEI FreeBuds Pro 3 الاتصال بما يصل إلى جهازين في نفس الوقت ومن السهل التبديل بين أجهزتك. إذا كان لديك هاتفان وترغب في الاستماع إلى الألحان المفضلة لديك على هاتف واحد، فإن الموسيقى الموجودة على الهاتف الآخر تتوقف مؤقتًا عندما تتلقى مكالمة على الهاتف الآخر. يمكنك الرد على المكالمة بنقرة، واستئناف الموسيقى عند الانتهاء. وهي تعمل مع أي جهاز من أجهزة هواوي وأي من أجهزة Android أو iOS وحتى أجهزة الكمبيوتر والساعات الذكية.

توفِّر HUAWEI FreeBuds Pro 3 جودة صوت مذهلة واتصال صوتي واضح وإلغاء ذكي للضوضاء وراحة خفيفة الوزن وعمر بطارية طويل. هذا كل ما تحتاجه في سماعات الأذن في عام 2023! لا تفوّت فرصة اقتنائها!