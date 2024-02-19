كابجيميني: زيادة القوة العاملة فى مصر إلى 3000 موظف بحلول 2026

شارك حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني مصر في حلقة نقاشية بعنوان "الاتصالات والتكنولجيا: الأكثر نموًا وفرصًا لجذب الاستثمارات الأجنبية".

كانت الندوة ضمن فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع لعام 2024 تحت عنوان "عام استكشاف التعافي".

تناول سيف الدين خلال الحلقة، النموذج الناجح لمركز خدمات التعهيد كابجيميني بمصر والذي حقق توازنًا بين الجودة والكفاءة والمواهب والتعاون لتحقيق الأهداف التجارية الاستراتيجية، كما أكد على أهمية الجهودد الجماعية التي يبذلها كلًا من القطاع الخاص والحكومة وأصحاب المصالح في دعم استراتيجية مصر الرقمية في مجال التعهيد و التى بداأت منذ عام 2022 تستمر حتى عام 2026.

وسلط سيف الدين الضوء على التزام كابجيميني بزيادة القوة العاملة فى مصر إلى 3000 موظف بحلول 2026 والتى ستساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية ، مما يعزز الاقتصاد المصري حتى تصبح مصر مركزًا عالميًا لتكنولوجيا المعلومات. وركزت رؤيته على الامكانيات الهائلة لقطاع التكنولوجيا في مصر في زيادة الصادرات وتحفيز النمو المستدام.

تسعى كابجيميني مصر إلى تزويد العملاء على مستوى العالم بخدمات استثنائية، من خلال دمج التكنولوجيا الرائدة مع موهبة ومهارة القوة العاملة بالتقنيات التكنولوجية. واستمراراً فى تنفيذ دورها كشركة رائدة فى مجال الاستشارات والخدمات التقنية وخدمات التعهيد، تعمل كابجيميني مصر بجهد على دعم استراتيجية الحكومة المصرية الرقمية والمساهمة في دفع النمو في مجال التعهيد في مصر.