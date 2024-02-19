سامسونج تفوز بثلاث جوائز لجهودها في زيادة التصدير وتعزيز الابتكار

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات مصر، عن حصولها على ثلاث جوائز خلال نسخة 2024 من جائزة "EXXA" للتميز في التصدير الهندسي، التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية، تأتي هذه الجوائز تقديرًا للجهود الحثيثة التي بذلتها الشركة كشريك موثوق به في دعم التطور الاقتصادي والصناعي في مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع الصناعي، وممثلي الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى الشركات المرشحة للجوائز.

وفازت شركة سامسونج للإلكترونيات مصر بجوائز "EXXA" للتميز في التصدير الهندسي للمرة الثالثة على التوالي، بسبب جهود الشركة المتواصلة وتصدير مصنع سامسونج في بني سويف 90% من إنتاجه من شاشات التلفزيون إلى أكثر من 60 دولة.، ودورها المهم في تحسين الجودة وزيادة التصدير، مما يساهم في تعزيز التنافسية الصناعية لمصر على المستوى العالمي، وذلك كجزء من التزام الشركة المتواصل بدعم وتشجيع الابتكار والتميز في قطاع التصدير الهندسي في مصر.

وتتضمن جائزة هذا العام 20 جائزة تكريمية في مجالات متنوعة و فاز سامسونج بثلاثة جوائز منهم جائزة أكبر مصدر من الشركات الدولية و جائزة أكبر مصدر لأكثر عدد من الدول و جائزة أكبر مصدر لقارة أفريقيا.

تهدف جائزة "EXXA" للتميز في التصدير الهندسي الى تكريم الشركات التي حققت أرقام صادرات مرتفعة، وساهمت سامسونج زيادة إجمالي الصادرات المصرية وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية. والجدير بالذكر ان سامسونج حصدت العام الماضي جائزتين وهم أكبر شركة مُصدرة ضمن الشركات العالمية بمصر وأكبر مُصدر إلى أفريقيا وذلك كان للعام الثاني علي التوالي.

تعد سامسونج للإلكترونيات مصر من الشركات الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية في السوق المصري، ولديها تواجد قوي في السوق منذ أكثر من 20 عاماً. وتلتزم الشركة بدعم المجتمع المصري وتعزيز التنمية المستدامة في مصر من خلال برامجها المختلفة في مجالات التعليم، والصحة، والبيئة. ويُعد مصنع سامسونج للإلكترونيات في بني سويف أول مصنع للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو واحد من 14 مصنعًا حول العالم والذي يوفر 2500 فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة.